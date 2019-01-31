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    Федецкий – о трансфере Ракицкого в «Зенит»: «Недопустимо переходить в чемпионат России, надо уважать свой народ»

    Защитник «Карпат» Артем Федецкий поделился мнением о переходе Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит».

    «В сегодняшних обстоятельствах недопустимо переходить в чемпионат России, это однозначно. Как бы ни было, надо уважать свой народ, свою землю и свою родину. У меня просто нет слов.

    Относительно выступлений Ракицкого за сборную Украины, то это, конечно, решать главному тренеру. Но это большая ответственность, потому что будет вызывать критику. Думаю, Андрею Николаевичу сейчас будет трудно.

    Но факты есть факты, и здесь ничего не изменишь. Я бы так никогда не поступил, и для меня это недопустимо», – цитирует 33-летнего украинца LMN.

    • Трансфер Ракицкого стоил «Зениту» 10 миллионов евро.
    • Сам футболист получил от нового клуба 5 миллионов евро за переход.

    Источник: LMN

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    31.01.2019 19:28
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    Комментарии69
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    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 2 февраля 2019, 07:37

      Наконец то Федецкий раскрыл всем глаза, что и в Украинском спорте промывают мозги не хуже, чем в политике...!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 1 февраля 2019, 08:58

      "ЛИСИЦА И ВИНОГРАД" Позвали бы его в РПЛ во время тренировки- так бы в трусах и рванул на вокзал.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 1 февраля 2019, 08:43

      Бомбардир, тебе большой "минус" за статью!!! Это я понимаю спортивный сайт? А для политики делайте какой нибудь "Политтерминатор"!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1969

      Niko 1 февраля 2019, 06:39

      Как же вы все уже надоели с этим конфликтом

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5180

      Каратель 1 февраля 2019, 06:39

      Зачем тут печатать мнение упоротого укропитека?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 1 февраля 2019, 03:04

      ты народ ,что ли?? А где ваша свобода выбора?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 31 января 2019, 23:42

      Шахтер вообще не Усрина, а ДНР, так что заткнись майданная собака.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 31 января 2019, 23:25

      А в английский, в английский-то допустимо? Или, не дай ТНБ, в немецкий?
      Д, б...! (С)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 31 января 2019, 22:49

      Т.е. когда футболер переходит - это не допустимо, а когда украинцы к нам гастерами пачками валят, чтоб работать за копейки от нищеты на Родине - это допустимо? Это не говоря про украинских проституток, которые во всех борделях.

      6
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Mariner 31 января 2019, 22:56

      За копейки ?
      Только все эти Донбасовские украинцы получают нормально. Ещё и полное соц обеспечение и привелегии в садах школах и тд. А нашим русским кукиш, плати и будет тебе счастье

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner > все_будет_AUDI 31 января 2019, 23:06

      Не путай беженцев и трудовых мигрантов. И не говори глупости про бедных наших. У нас в стране безработицы нет.

      1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > все_будет_AUDI 31 января 2019, 23:27

      Какое обеспечение, окстись? Живут чисто наши вахтовики, по десятку на хате, и никаких тебе льгот, зато каждый полицай норовит срубить.

      1
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 31 января 2019, 21:57

      Вполне ожидаемая реакция. Вот увидете, Ракицкого еще и от сборной отлучат. Почитал комменты ниже. Господа болельщики, пожалуйста, прекращаем политический срач. Мы здесь болеем за свои команды и обсуждаем спорт. А всю эту грязную помойную политику оставим нашим власть держащим.

      9
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > oyabun 31 января 2019, 22:39

      Ты прав, но у господ-болельщиков накипело ,в России слово ,,Украина,, - что красная тряпка для быка.Ну ,типа,ничего личного.....

      1
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 > oyabun 1 февраля 2019, 00:34

      Согласен, здесь про спорт уместнее.
      Да вот последнее время затащили в него всего, и политику, и национализм и т.д. и т.п. Вроде бы крепились, да вот притащились сюда люди с поехавшей крышей, пишущих с .ua, которых по выгоняли со всех спортивных сайтов, и началось... Ну не нравится Россия, зачем мазохизмом заниматься, лезть на российские сайты. Да еще учить, кому что делать. Просто есть один действенный способ, не отвечать на такую дурь и молча ставить минус. Иначе и здесь будет как на соккере, чемпе и им подобным.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > sssrspartak 1 февраля 2019, 14:57

      Абсолютно! Но тогда ваш Царь - это тоже не Россия...
      И вообще давай завяжем. Правильно тут пишут : некоторые футбол с политикой попутали....а тема очень нежная ,лучше её не касаться.

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