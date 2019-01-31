Федецкий – о трансфере Ракицкого в «Зенит»: «Недопустимо переходить в чемпионат России, надо уважать свой народ»

Защитник «Карпат» Артем Федецкий поделился мнением о переходе Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит».

«В сегодняшних обстоятельствах недопустимо переходить в чемпионат России, это однозначно. Как бы ни было, надо уважать свой народ, свою землю и свою родину. У меня просто нет слов.

Относительно выступлений Ракицкого за сборную Украины, то это, конечно, решать главному тренеру. Но это большая ответственность, потому что будет вызывать критику. Думаю, Андрею Николаевичу сейчас будет трудно.

Но факты есть факты, и здесь ничего не изменишь. Я бы так никогда не поступил, и для меня это недопустимо», – цитирует 33-летнего украинца LMN.