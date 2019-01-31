Sport.ua: Ракицкий получил от «Зенита» подписной бонус в 5 миллионов

Стали известны подробности перехода защитника Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит».

29-летний украинец подписал с петербуржцами контракт на 3,5 года. Трансфер футболиста обошелся сине-бело-голубым в 10 миллионов евро, еще 2 миллиона «Шахтер» может заработать в виде бонусов.

Как сообщает Sport.ua, сам Ракицкий получил от «Зенита» подписной бонус в размере 5 миллионов евро.