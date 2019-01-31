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    Sport.ua: Ракицкий получил от «Зенита» подписной бонус в 5 миллионов

    Стали известны подробности перехода защитника Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит».

    29-летний украинец подписал с петербуржцами контракт на 3,5 года. Трансфер футболиста обошелся сине-бело-голубым в 10 миллионов евро, еще 2 миллиона «Шахтер» может заработать в виде бонусов.

    Как сообщает Sport.ua, сам Ракицкий получил от «Зенита» подписной бонус в размере 5 миллионов евро.

    • Зарплата игрока составит 2,5 миллиона евро в год.
    • В этом сезоне Ракицкий провел за донецкий клуб 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Sport.ua

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    31.01.2019 06:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 15:35

      Лишь бы играл прилично на эти деньги.

      2
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 31 января 2019, 14:28

      Считаю вообще нецелесообразный трансфер, какой смысл брать игрока - пенсионера, при чём не высокого уровня, не знаю насколько это правдивая информация, но уже за него достаточно заплатили, что того не стоит

      0
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      Рейтинг: +31

      Zorghe 31 января 2019, 10:26

      А ни чего что информация по данным украинского портала. Там и 10 и 15 милионов могут написать. Он же в Россию переехал, и теперь враг народа.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 31 января 2019, 09:40

      вот теперь и скажите зачем этому х...лу после 5 лямов особо усердие проявлять теперь можно и номер отбыть

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 31 января 2019, 09:30

      НЕ завидуйте,нищеброды! Лучше Петруньке ещё на отпуск скиньтесь! А в футбольном гареме группен-руководителя Миллера все наложницы ходят в золоте и шелках,вот новость!

      1
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      Рейтинг: +176

      Мудакам 31 января 2019, 08:48

      за что такое бабло?

      1
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 31 января 2019, 08:37

      Естестенно нашли как хохлам денег давать в обход газовых контрактов....И всё за деньги газпрома?Национального достояния??? Что то у нас при рождении даже не дают подписных бонусов схожих...а тут приехал гасторбайтер и давай его деньгами засыпать....

      3
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 31 января 2019, 08:03

      Ну и бредятина, подписной 50% от суммы трансфера, даже самый пробитый селекционер до такого не додумается

      4
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > Dimka_Foxy 31 января 2019, 08:37

      А конторы по отмыванию и выводу бабла додумались!!!

      2
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 31 января 2019, 07:24

      Всё никак не могу привыкнуть к фантастическим деньгам которые крутятся в спорте в стране с нищим населением...

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Путник 13 31 января 2019, 09:32

      Кругом шумел развратный Рим,
      КалИгула кого-то резал,
      и ,чокнувшись со мною,цезарь
      промолвил :Хорошо сидим!

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