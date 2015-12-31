Тимощук, Михалик и Федецкий приняли участие в турнире по мини-футболу

В Луцке состоялся традиционный предновогодний турнир по мини-футболу, на который съезжаются воспитанники волынского футбола. Особенно «звездным» выглядел состав команды «Вотранс», за которую сыграли экс-полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук, защитник «Локомотива» Тарас Михалик и защитник «Днепра» Артем Федецкий.

В финальном матче «Вотранс» играл с ковельским «Аперкортом» и выигрывал со счетом 3:0, после чего ковельчане заменили вратаря на полевого игрока и сравняли счет. Все решилось в серии пенальти, которую точнее пробили игроки «Аперкорта». Тимощук не сумел забить с «точки», и приз уехал в Ковель.