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    • Федецкий: «Сборная Украины не будет мальчиками для битья на Евро-2016»

    Федецкий: «Сборная Украины не будет мальчиками для битья на Евро-2016»

    Защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Евро-2016. Украинцы попали в группу С и сыграют со сборными Германии, Польши и Северной Ирландии.

    «Интересная группа. С поляками играли дважды. С Германией также играли еще при Блохине, правда, товарищеский матч. Возможно, немного изменилась команда, но команда — хорошая. Чемпионы мира, что тут еще добавить? Североирландцы тоже заслуживают внимания, у них английский стиль футбола. Более или менее равные соперники, если не принимать во внимание немцев. Они все же рангом выше.

    Какой результат на Евро устроит? Как минимум нужно бороться за выход из группы — это однозначно! Потому ехать туда, чтобы быть мальчиками для битья… Поверьте — у нас не такая сборная. У нас хорошая команда с прекрасным подбором футболистов, с хорошим тренерским составом», – заявил Федецкий.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2015 16:32
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