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    Рыбка: «Федецкий считает недопустимым переход в РПЛ? Будь у него предложение, как у Ракицкого, он бы в «Зенит» пешком пошел»

    Украинский вратарь азербайджанского «Сабаила» Александр Рыбка прокомментировал слова защитника «Карпат» Артема Федецкого, который считает недопустимым переход футболиста из Украины в чемпионат России.

    «Я уважаю Федецкого. Он очень громко высказывается об игроках, которые уезжают в Россию. Он хороший парень. Я не могу сказать, что мы сильно дружим, но когда пересекаемся, нормально пожимаем руки. «Как дела?» — спрашиваем друг у друга.

    Он там тоже что-то пишет, что у меня были предложения, но я не поехал. Ну не знаю… Я думаю, что если бы у него было такое предложение, как у Ярослава Ракицкого от «Зенита», он бы туда пешком пошeл. Осуждать того же Ракицкого он не вправе», – сказал Рыбка в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

    Источник: YouTube-канал «Бомбардир»

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    13.06.2019 22:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1065

      general.lizyukov 35 минут назад

      Ну всё, ещё одного в УСБ ждут с паяльником )))

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      Рейтинг: +143

      GSmall 53 минуты назад

      Поверь,если бы пеле с марадоной зенит сделал предложение,то и они бы пришли,или приплыли)

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      Рейтинг: +208

      Вальдемар IV 1 час назад

      да даже маркизио побежал

      0
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      Рейтинг: +19577

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Я подумал по заголовку, что это Настя Рыбка пишет, удивился и стал читать эту фигню.

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