Рыбка: «Федецкий считает недопустимым переход в РПЛ? Будь у него предложение, как у Ракицкого, он бы в «Зенит» пешком пошел»

Украинский вратарь азербайджанского «Сабаила» Александр Рыбка прокомментировал слова защитника «Карпат» Артема Федецкого, который считает недопустимым переход футболиста из Украины в чемпионат России.

«Я уважаю Федецкого. Он очень громко высказывается об игроках, которые уезжают в Россию. Он хороший парень. Я не могу сказать, что мы сильно дружим, но когда пересекаемся, нормально пожимаем руки. «Как дела?» — спрашиваем друг у друга.

Он там тоже что-то пишет, что у меня были предложения, но я не поехал. Ну не знаю… Я думаю, что если бы у него было такое предложение, как у Ярослава Ракицкого от «Зенита», он бы туда пешком пошeл. Осуждать того же Ракицкого он не вправе», – сказал Рыбка в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».