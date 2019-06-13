Рыбка: «Федецкий считает недопустимым переход в РПЛ? Будь у него предложение, как у Ракицкого, он бы в «Зенит» пешком пошел»

Ну всё, ещё одного в УСБ ждут с паяльником )))
Украинский вратарь азербайджанского «Сабаила» Александр Рыбка прокомментировал слова защитника «Карпат» Артема Федецкого, который считает недопустимым переход футболиста из Украины в чемпионат России.
«Я уважаю Федецкого. Он очень громко высказывается об игроках, которые уезжают в Россию. Он хороший парень. Я не могу сказать, что мы сильно дружим, но когда пересекаемся, нормально пожимаем руки. «Как дела?» — спрашиваем друг у друга.
Он там тоже что-то пишет, что у меня были предложения, но я не поехал. Ну не знаю… Я думаю, что если бы у него было такое предложение, как у Ярослава Ракицкого от «Зенита», он бы туда пешком пошeл. Осуждать того же Ракицкого он не вправе», – сказал Рыбка в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».
- Трансфер Ракицкого стоил «Зениту» 10 миллионов евро.
- Сам футболист получил от нового клуба 5 миллионов евро за переход.
- Рыбка ранее выступал за киевское «Динамо» и «Шахтер».