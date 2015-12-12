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    • Федецкий: «У «Днепра» появилось слишком много «доброжелателей»

    Федецкий: «У «Днепра» появилось слишком много «доброжелателей»

    Защитник «Днепра» и сборной Украины Артем Федецкий отметил, что победа над «Русенборгом» со счетом 3:0 в заключительном матче группового турнира Лиги Европы должна настроить команды на положительный лад.

    «У нашей команды очень много «доброжелателей», которые будут говорить, что «Русенборг» слабый приехал, что игра ничего не решала. Несмотря на это, считаю, нужно придерживаться такого стиля игры – спокойного и раскрепощенного. Вышли, сыграли в свой футбол. Результат хороший, и игра, по-моему, тоже была хорошей. Так что ребята – молодцы. На этой мажорной ноте мы отправляемся в отпуск. А от этой игры нужно отталкиваться при подготовке к весенней части сезона. Нам нужно исправлять ситуацию, и я уверен, что нам это удастся», – сказал Федецкий в эфире телеканала «Футбол 1».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2015 12:49
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