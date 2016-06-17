Федецкий: «Стандарты – самое опасное, что может быть у североирландцев»

Защитник сборной Украины Артем Федецкий признал, что футболисты не смогли выполнить установку на матч со сборной Северной Ирландии, что и привело ко второму поражению его команды на турнире (0:2).

«Я еще перед игрой говорил, что стандарты – самое опасное, что может быть у североирландцев. Мы почему-то не сыграли внимательно. Почему пропустили? Это надо спрашивать тренерам у игроков. Мы разбирали, кто и с кем играет. Все было расписано на бумаге в раздевалке, кто с кем и за кого отвечает. Других объяснений нет. Если ты вышел на футбольное поле, то должен нести ответственность за свои действия», – заявил Федецкий.

После данного поражения сборная Украины потеряла все шансы на выход в плей-офф Евро-2016.