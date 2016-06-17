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    Сборная Украины лишилась шансов на выход из группы на Евро-2016

    После нулевой ничьей между сборными Германии и Польши в матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 Украина лишилась шансов на выход из квартета С.

    Отметим, что Германия и Польша на данный момент имеют в своем активе по четыре очка, три – у Северной Ирландии, ноль – у Украины. В случае победы над поляками украинская национальная команда не сможет обойти ирландцев из-за поражения в личной встрече.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2016 00:01
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 июня 2016, 10:13

      хохлы,гоу хоум! так же будет и со вступлением в евросоюз!

      0
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      Рейтинг: +29

      mr_jedro 17 июня 2016, 10:01

      да, было бы интересно услышать оценку Воронина. Хотя, как по мне, вина пройгрыша на тренере. Состав у сборной Украины нормальный, а игры не было. Жаль.

      1
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      Рейтинг: +496

      firs04 17 июня 2016, 10:00

      Опять скажут Селезнев продал матч)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 июня 2016, 09:40

      И здесь первые...)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 17 июня 2016, 09:23

      Очень жалко что Украине ничего ни светит. А где по последней игре оценки умника Воронина?

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 17 июня 2016, 08:02

      а мы их имеем жаль Евсеева нет, тогда шансы были бы реальнее, нынешние игроки о деньгах только думают, безхребетные почти вся команда..

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 17 июня 2016, 07:48

      Сборная Украины: Мяч мы катаем хорошо! А что еще и голы забивать надо? Не слышали.

      2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 17 июня 2016, 06:52

      Облажались ребята по полной

      4
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      Рейтинг: +148

      P10NER 17 июня 2016, 05:40

      Ну теперь осталось видео выложить со стишком: " Никогда нам не будут братьями ни Германия, ни Ирландия, и во вторник скорее окажется, что Поляки им тоже не братья!"))

      6
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      Рейтинг: +45

      Comentarios 17 июня 2016, 02:50

      0 забито 4 пропущено )

      7
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