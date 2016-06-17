Сборная Украины лишилась шансов на выход из группы на Евро-2016

После нулевой ничьей между сборными Германии и Польши в матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 Украина лишилась шансов на выход из квартета С.

Отметим, что Германия и Польша на данный момент имеют в своем активе по четыре очка, три – у Северной Ирландии, ноль – у Украины. В случае победы над поляками украинская национальная команда не сможет обойти ирландцев из-за поражения в личной встрече.

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