Федецкий: «Я же не Ярмоленко и не Коноплянка, поэтому судьи посчитали, что я симулянт»

Защитник сборной Украины Артем Федецкий после победы в первом стыковом матче к Евро-2016 над Словенией (2:0) рассказал, что соперник пытался тянуть время, а также действовал грубо и подло.

– Как вам сборная Словении?

– Мы понимали, что они будут играть вторым номером на контратаках. Смотрели их матчи. Пытались расшатывать их оборону. В принципе нам это удавалось, были неплохие моменты, но нужно их реализовывать.

–​ После первого гола Украина немного расслабилась и появились ошибки.

– Идите на передачу к экспертам и там разбирайтесь. Нет, ну вы интересные. Ну как расслабились? Да, забили гол и начали пить коктейли на поле. Понимаете, это же футбол.

– Как вам словенская тактика немного подлого и провокационного футбола?

– Вы знаете, они с самого начала начали тянуть время и где-то подло играть. Лично против меня два раза подло играли локтем, а потом сбили, когда я был без мяча. Я же не Ярмоленко и не Коноплянка, поэтому судьи посчитали, что я симулянт. Но ничего страшного.

– Какое настроение в раздевалке?

– Заходил поздравить нас президент Украины. Не хочется все передавать. Все довольны победой, счет в принципе неплохой. Однако бросаться громкими фразами сейчас не нужно. Нужно спокойно готовиться к ответной игре.