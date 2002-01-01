Уткин: «Федецкому 2 миллиона евро никто и никогда бы не предложил ни в России, ни где-нибудь еще»

Ну только если Динамо, они любят всяким недалеким з, п по 2-3 млн давать
Журналист и комментатор Василий Уткин высказал мнение по поводу слов защитника львовских «Карпат» Артема Федецкого.
Ранее украинец заявил, что отказался от перехода в один из московских клуб, несмотря на предложенную зарплату 2 миллиона евро в год.
«Ха-ха. За политику не скажу, а за экономику: 2 миллиона евро Федецкому никто и никогда бы не предложил ни в России, ни где-нибудь еще. Парень врет», – написал Уткин в твиттере.
- Федецкий перешел в «Карпаты» из «Дармштадта» летом 2017 года.
- Ранее в УПЛ 33-летний футболист выступал за киевский «Арсенал», «Харьков», донецкий «Шахтер» и «Днепр».
- В составе сборной Украины защитник провел 53 матча, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.