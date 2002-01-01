Уткин: «Федецкому 2 миллиона евро никто и никогда бы не предложил ни в России, ни где-нибудь еще»

Журналист и комментатор Василий Уткин высказал мнение по поводу слов защитника львовских «Карпат» Артема Федецкого.

Ранее украинец заявил, что отказался от перехода в один из московских клуб, несмотря на предложенную зарплату 2 миллиона евро в год.

«Ха-ха. За политику не скажу, а за экономику: 2 миллиона евро Федецкому никто и никогда бы не предложил ни в России, ни где-нибудь еще. Парень врет», – написал Уткин в твиттере.