Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мулумба Мукенди - статистика

Завершил карьеру
27 мая 1985 (41)
#22 | Нападающий
193 см | 87 кг
ДР Конго
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волга
16
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Ахмат
2 : 0
10.05.2014
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Волга
0 : 1
02.05.2014
Краснодар
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Зенит
2 : 0
26.04.2014
Волга
56' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Волга
2 : 1
21.04.2014
Ростов
81' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Волга
0 : 5
14.04.2014
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Локомотив
3 : 0
07.04.2014
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
ЦСКА
3 : 0
31.03.2014
Волга
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Волга
0 : 1
22.03.2014
Томь
67' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Рубин
3 : 1
16.03.2014
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Амкар-Пермь
5 : 1
10.03.2014
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Спартак
6 : 1
01.12.2013
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Анжи
0 : 0
24.11.2013
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Кубань (ЛФЛ)
4 : 0
10.11.2013
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Волга
1 : 2
02.11.2013
ЦСКА
82' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 2
25.10.2013
Волга
1' - 65'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Волга
2 : 1
20.10.2013
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Волга
0 : 2
04.10.2013
Амкар-Пермь
62' - 90'
79'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Волга
1 : 0
29.09.2013
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Волга
2 : 1
22.09.2013
Анжи
1' - 65'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Волга
0 : 1
14.09.2013
Спартак
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Краснодар
3 : 0
31.08.2013
Волга
46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Волга
1 : 0
24.08.2013
Ахмат
66' - 90'
76'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Ростов
4 : 0
19.08.2013
Волга
1' - 85'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Урал
1 : 2
27.07.2013
Волга
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Волга
1 : 2
20.07.2013
Локомотив
1' - 90'
67'
13'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Динамо
2 : 2
14.07.2013
Волга
1' - 90'
3'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
2
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
3
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+