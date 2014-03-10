Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мулумба Мукенди - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Мулумба
    Фамилия Мукенди
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 мая 1985 (37 лет)
    Рост 193
    Вес 87
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 16 2 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2014 Был в запасе Ахмат (Грозный) 2:0 Волга (Нижний Новгород)
    02.05.2014 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:1 Краснодар (Краснодар)
    26.04.2014 56' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Волга (Нижний Новгород)
    21.04.2014 81' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    14.04.2014 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 0:5 Динамо (Москва)
    07.04.2014 Был в запасе Локомотив (Москва) 3:0 Волга (Нижний Новгород)
    31.03.2014 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:0 Волга (Нижний Новгород)
    22.03.2014 67' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:1 Томь (Томск)
    16.03.2014 Был в запасе Рубин (Казань) 3:1 Волга (Нижний Новгород)
    10.03.2014 Был в запасе Амкар-Пермь (Пермь) 5:1 Волга (Нижний Новгород)
    01.12.2013 Был в запасе Спартак (Москва) 6:1 Волга (Нижний Новгород)
    24.11.2013 Был в запасе Анжи (Махачкала) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    10.11.2013 Был в запасе Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 4:0 Волга (Нижний Новгород)
    02.11.2013 82' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:2 ЦСКА (Москва)
    25.10.2013 1' -65' Крылья Советов (Самара) 2:2 Волга (Нижний Новгород)
    20.10.2013 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 2:1 Рубин (Казань)
    04.10.2013 62' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:2 Амкар-Пермь (Пермь)
    79'
    29.09.2013 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 1:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    22.09.2013 1' -65' Волга (Нижний Новгород) 2:1 Анжи (Махачкала)
    14.09.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:1 Спартак (Москва)
    31.08.2013 46' -90' Краснодар (Краснодар) 3:0 Волга (Нижний Новгород)
    24.08.2013 66' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:0 Ахмат (Грозный)
    76'
    19.08.2013 1' -85' Ростов (Ростов-на-Дону) 4:0 Волга (Нижний Новгород)
    27.07.2013 1' -90' Урал (Екатеринбург) 1:2 Волга (Нижний Новгород)
    20.07.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:2 Локомотив (Москва)
    67' 13'
    14.07.2013 1' -90' Динамо (Москва) 2:2 Волга (Нижний Новгород)
    3'
    • Читайте нас: 
    11