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Чули
Статистика
Чули - статистика
Завершил карьеру
25 января 1991 (35), Уэльва
#21 | Нападающий
177 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
11
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
0 : 2
23.02.2014
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
2 : 0
02.02.2014
Эспаньол
1' - 59'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
1 : 2
12.01.2014
Осасуна
75' - 90'
80'
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0 : 0
04.01.2014
Бетис
87' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
0 : 1
21.12.2013
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
2 : 2
01.12.2013
Райо Вальекано
66' - 90'
80'
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
4 : 0
24.11.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
1 : 4
10.11.2013
Барселона
62' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Малага
3 : 2
03.11.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
0 : 0
01.11.2013
Леванте
1' - 60'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
5 : 0
27.10.2013
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
1 : 2
20.10.2013
Эльче
46' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
3 : 1
06.10.2013
Бетис
75' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
1 : 0
29.09.2013
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
2 : 1
26.09.2013
Бетис
1' - 73'
68'
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
0 : 0
22.09.2013
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
3 : 1
15.09.2013
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 2
26.08.2013
Сельта
60' - 90'
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