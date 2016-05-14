Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Евгений Мартыненко - статистика

Завершил карьеру
25 июня 1993 (33)
#25 | Защитник
180 см | 70 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Черноморец
24
2
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Сталь
0 : 1
14.05.2016
Черноморец
1' - 90'
18'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Черноморец
0 : 1
07.05.2016
Металлист
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Черноморец
1 : 1
23.04.2016
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Ворскла
2 : 0
17.04.2016
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Черноморец
1 : 0
09.04.2016
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Волынь
1 : 1
03.04.2016
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Черноморец
1 : 2
19.03.2016
Александрия
1' - 90'
59'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Заря
4 : 0
12.03.2016
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Черноморец
0 : 0
05.03.2016
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Металлист
2 : 2
06.12.2015
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Динамо К
2 : 1
29.11.2015
Черноморец
1' - 90'
35'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Черноморец
0 : 0
21.11.2015
Днепр
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Черноморец
0 : 2
07.11.2015
Олимпик
80' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Черноморец
1 : 1
01.11.2015
Сталь
86' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Черноморец
5 : 2
18.10.2015
Металлург
1' - 90'
61'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Шахтер
2 : 0
03.10.2015
Черноморец
1' - 53'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Черноморец
0 : 0
27.09.2015
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Говерла
1 : 1
20.09.2015
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Черноморец
1 : 2
13.09.2015
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Александрия
0 : 0
30.08.2015
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Черноморец
0 : 2
16.08.2015
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Карпаты
4 : 0
08.08.2015
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Черноморец
0 : 2
02.08.2015
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Днепр
4 : 2
26.07.2015
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Олимпик
2 : 2
18.07.2015
Черноморец
1' - 90'
90'
53'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+