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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Заря
Черноморец - Заря: обзор матча 16 августа 2015
Черноморец
16.08.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Заря
47'
И. Петряк
56'
А. Караваев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Заря
75'
Замена
Д. Липартия
️️️️
И. Чайковский
Замена
В. Яворский
️️️️
П. Переверза
73'
Замена
А. Слинкин
️️️️
А. Филимонов
64'
63'
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
Р. Малиновский
56'
ГОЛ! 0:2!
А. Караваев
Замена
Е. Мурашов
️️️️
К. Ковалец
54'
47'
ГОЛ! 0:1!
И. Петряк
Пас отдал
Ж. Любенович
46'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
А. Гордиенко
30'
Желтая карточка
Н. Шевченко
Желтая карточка
С. Шаповал
30'
Желтая карточка
С. Петько
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
64
Дмитрий Безрук
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
7
Сергей Шаповал
ЦФ
21
Петро Переверза
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Черноморец
13
Богдан Зацепин
ВР
82
Александр Калитов
ЦЗ
61
Евгений Смирнов
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
99
Вадим Яворский
ЦФ
52
Навид Насими
ЦФ
14
Евгений Мурашов
ЦФ
Заря
91
Игорь Левченко
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
4-3-1-2
64
Безрук
16
Филимонов
5
Хочолава
25
Мартыненко
23
Немчанинов
32
Петько
45
Калитвинцев
94
Данченко
6
Ковалец
21
Переверза
7
Шаповал
3-3-2-1-1
30
Шевченко
3
Сиваков
39
Опанасенко
45
Гордиенко
20
Караваев
4
Чайковский
79
Пилявский
17
Малиновский
6
Каменюка
7
Петряк
28
Будковский
21
Переверза
99
Яворский
99
Яворский
21
Переверза
6
Ковалец
14
Мурашов
14
Мурашов
6
Ковалец
16
Филимонов
33
Слинкин
33
Слинкин
16
Филимонов
45
Гордиенко
22
Любенович
22
Любенович
45
Гордиенко
17
Малиновский
24
Гречишкин
24
Гречишкин
17
Малиновский
4
Чайковский
13
Липартия
13
Липартия
4
Чайковский
Остались в запасе
Черноморец
Заря
61
Евгений Смирнов
ЦП
13
Богдан Зацепин
ВР
82
Александр Калитов
ЦЗ
52
Навид Насими
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
6
Вячеслав Танковский
ЦП
91
Игорь Левченко
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
61
Евгений Смирнов
ЦП
13
Богдан Зацепин
ВР
82
Александр Калитов
ЦЗ
52
Навид Насими
ЦФ
Остались в запасе
6
Вячеслав Танковский
ЦП
91
Игорь Левченко
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
Главный тренер
Александр Бабич
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Черноморец - Заря
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Черноморец
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