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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Черноморец
Днепр - Черноморец: обзор матча 26 июля 2015
Днепр
26.07.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
4 : 2
Завершен
Черноморец
63'
Р. Ротань
71'
Р. Безус
78'
Н. Калинич
90+4'
Н. Калинич
24'
В. Калитвинцев
51'
Д. Хочолава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Черноморец
ГОЛ! 4:2!
Н. Калинич
Пас отдал
Р. Безус
90'
+4
86'
Замена
А. Калитов
️️️️
С. Петько
ГОЛ! 3:2!
Н. Калинич
Пас отдал
Е. Селезнев
78'
75'
Замена
Ю. Соломка
️️️️
Е. Мурашов
74'
Желтая карточка
Д. Хочолава
ГОЛ! 2:2!
Р. Безус
Пас отдал
Б. Гама
71'
Замена
Л. Матос
️️️️
Матеус
70'
Желтая карточка
П. Гуйе
67'
ГОЛ! 1:2!
Р. Ротань
63'
Желтая карточка
Матеус
60'
59'
Замена
Н. Насими
️️️️
П. Переверза
Замена
Б. Гама
️️️️
А. Близниченко
54'
51'
ГОЛ! 0:2!
Д. Хочолава
Пас отдал
В. Калитвинцев
Замена
Д. Канкава
️️️️
В. Федорчук
46'
25'
Желтая карточка
А. Слинкин
24'
ГОЛ! 0:1!
В. Калитвинцев
Пас отдал
А. Слинкин
Желтая карточка
Н. Калинич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Черноморец
12
Евгений Боровик
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
21
Петро Переверза
ЦФ
7
Сергей Шаповал
ЦФ
14
Евгений Мурашов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
97
Денис Баланюк
ЦФ
Черноморец
64
Дмитрий Безрук
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
82
Александр Калитов
ЦЗ
61
Евгений Смирнов
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
52
Навид Насими
ЦФ
78
Юрий Соломка
ЦФ
3-3-1-3
71
Бойко
18
Гуйе
14
Чеберячко
23
Дуглас
5
Федорчук
90
Безус
29
Ротань
7
Близниченко
9
Калинич
11
Селезнев
99
Матеус
3-4-3
12
Боровик
5
Хочолава
25
Мартыненко
16
Филимонов
45
Калитвинцев
33
Слинкин
20
Куценко
32
Петько
14
Мурашов
7
Шаповал
21
Переверза
99
Матеус
3
Лео Матос
3
Лео Матос
99
Матеус
5
Федорчук
23
Канкава
23
Канкава
5
Федорчук
7
Близниченко
16
Гама
16
Гама
7
Близниченко
32
Петько
82
Калитов
82
Калитов
32
Петько
21
Переверза
52
Насими
52
Насими
21
Переверза
14
Мурашов
78
Соломка
78
Соломка
14
Мурашов
Остались в запасе
Днепр
Черноморец
16
Денис Шелихов
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
97
Денис Баланюк
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
61
Евгений Смирнов
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
64
Дмитрий Безрук
ВР
Главный тренер
Александр Бабич
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
97
Денис Баланюк
ЦФ
Остались в запасе
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
61
Евгений Смирнов
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
64
Дмитрий Безрук
ВР
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Александр Бабич
Статистика матча Днепр - Черноморец
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Днепр-Арена
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