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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Черноморец
Металлист - Черноморец: обзор матча 06 декабря 2015
Металлист
06.12.2015, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Черноморец
33'
И. Родич
57'
В. Приёмов
4'
Е. Смирнов
62'
Д. Коркишко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Черноморец
Красная карточка
А. Путивцев
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
С. Петько
Желтая карточка
О. Синица
88'
83'
Замена
Е. Стариков
️️️️
В. Куценко
Замена
Ю. Ткачук
️️️️
А. Довгий
79'
78'
Желтая карточка
В. Куценко
Замена
И. Зотько
️️️️
А. Беседин
72'
Замена
О. Синица
️️️️
С. Барилко
65'
Желтая карточка
С. Барилко
64'
62'
ГОЛ! 2:2!
Д. Коркишко
Пас отдал
О. Данченко
ГОЛ! 2:1!
В. Приёмов
Пас отдал
И. Родич
57'
Желтая карточка
А. Довгий
38'
ГОЛ! 1:1!
И. Родич
Пас отдал
С. Барилко
33'
32'
Желтая карточка
Д. Коркишко
32'
Желтая карточка
В. Калитвинцев
Желтая карточка
А. Нойок
25'
Желтая карточка
Д. Рыжук
16'
4'
ГОЛ! 0:1!
Е. Смирнов
Пас отдал
Д. Коркишко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
11
Сергей Барилко
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
55
Иван Родич
АП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Черноморец
12
Евгений Боровик
ВР
82
Александр Калитов
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
32
Сергей Петько
ЦП
61
Евгений Смирнов
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
6
Кирилл Ковалец
АП
Главный тренер
Александр Бабич
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Иван Зотько
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
52
Олег Синица
ЦП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
Черноморец
64
Дмитрий Безрук
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
21
Петро Переверза
ЦФ
14
Евгений Мурашов
ЦФ
99
Вадим Яворский
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Худжамов
5
Путивцев
2
Рыжук
23
Соболь
22
Зубейко
55
Нойок
11
Барилко
6
Довгий
55
Родич
41
Беседин
80
Приёмов
2-5-3
12
Боровик
82
Калитов
25
Мартыненко
32
Петько
94
Данченко
20
Куценко
45
Калитвинцев
61
Смирнов
22
Кабаев
6
Ковалец
7
Коркишко
11
Барилко
52
Синица
52
Синица
11
Барилко
41
Беседин
13
Зотько
13
Зотько
41
Беседин
6
Довгий
43
Ткачук
43
Ткачук
6
Довгий
20
Куценко
87
Стариков
87
Стариков
20
Куценко
Остались в запасе
Металлист
Черноморец
6
Андрей Ралюченко
ЦП
29
Александр Горяинов
ВР
21
Петро Переверза
ЦФ
14
Евгений Мурашов
ЦФ
99
Вадим Яворский
ЦФ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
64
Дмитрий Безрук
ВР
33
Андрей Слинкин
ЦП
Главный тренер
Александр Бабич
Остались в запасе
6
Андрей Ралюченко
ЦП
29
Александр Горяинов
ВР
Остались в запасе
21
Петро Переверза
ЦФ
14
Евгений Мурашов
ЦФ
99
Вадим Яворский
ЦФ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
64
Дмитрий Безрук
ВР
33
Андрей Слинкин
ЦП
Главный тренер
Александр Бабич
Статистика матча Металлист - Черноморец
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Пасхал
(Херсон)
Стадион:
ОСК Металлист
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