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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Олимпик
Черноморец - Олимпик: обзор матча 07 ноября 2015
Черноморец
07.11.2015, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Олимпик
65'
М. Драченко
76'
Моха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Олимпик
90'
Замена
Д. Галенков
️️️️
Моха
82'
Замена
В. Лысенко
️️️️
Г. Кадымян
Желтая карточка
Д. Хочолава
80'
Замена
Е. Смирнов
️️️️
Д. Коркишко
80'
Замена
Е. Мартыненко
️️️️
А. Филимонов
80'
76'
ГОЛ! 0:2!
Моха
Пас отдал
И. Матяж
Замена
Е. Мурашов
️️️️
Е. Стариков
74'
65'
ГОЛ! 0:1!
М. Драченко
64'
Замена
И. Матяж
️️️️
А. Поступаленко
Желтая карточка
Д. Коркишко
20'
Желтая карточка
А. Филимонов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
12
Евгений Боровик
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
33
Андрей Слинкин
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Олимпик
16
Сергей Литовченко
ВР
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
7
Максим Драченко
ЦП
11
Моха
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Черноморец
64
Дмитрий Безрук
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
61
Евгений Смирнов
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
14
Евгений Мурашов
ЦФ
21
Петро Переверза
ЦФ
Олимпик
1
Ярослав Котляров
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
18
Игорь Семенина
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
6
Денис Галенков
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
3-4-2-1
12
Боровик
16
Филимонов
5
Хочолава
44
Гадрани
33
Слинкин
94
Данченко
20
Куценко
45
Калитвинцев
7
Коркишко
22
Кабаев
87
Стариков
3-4-2-1
16
Литовченко
33
Борзенко
6
Конде
4
Гришко
11
Моха
99
Гошкодеря
14
Поступаленко
7
Драченко
34
Танчик
7
Шестаков
92
Кадымян
7
Коркишко
61
Смирнов
61
Смирнов
7
Коркишко
87
Стариков
14
Мурашов
14
Мурашов
87
Стариков
16
Филимонов
25
Мартыненко
25
Мартыненко
16
Филимонов
11
Моха
6
Галенков
6
Галенков
11
Моха
14
Поступаленко
20
Матяж
20
Матяж
14
Поступаленко
92
Кадымян
7
Лысенко
7
Лысенко
92
Кадымян
Остались в запасе
Черноморец
Олимпик
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
6
Кирилл Ковалец
АП
21
Петро Переверза
ЦФ
64
Дмитрий Безрук
ВР
Главный тренер
Александр Бабич
1
Ярослав Котляров
ВР
18
Игорь Семенина
ЦП
24
Виталий Федорив
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
Остались в запасе
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
6
Кирилл Ковалец
АП
21
Петро Переверза
ЦФ
64
Дмитрий Безрук
ВР
Остались в запасе
1
Ярослав Котляров
ВР
18
Игорь Семенина
ЦП
24
Виталий Федорив
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
Главный тренер
Александр Бабич
Статистика матча Черноморец - Олимпик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Черноморец
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