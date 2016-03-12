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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Черноморец
Заря - Черноморец: обзор матча 12 марта 2016
Заря
12.03.2016, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
4 : 0
Завершен
Черноморец
54'
А. Караваев
68'
А. Тотовицкий
72'
Ф. Будковский
83'
Ж. Любенович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Черноморец
ГОЛ! 4:0!
Ж. Любенович
83'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Будковский
Пас отдал
А. Тотовицкий
72'
70'
Желтая карточка
А. Филимонов
68'
Замена
Е. Стариков
️️️️
Н. Татарков
ГОЛ! 2:0!
А. Тотовицкий
68'
62'
Замена
Д. Коркишко
️️️️
К. Ковалец
Замена
Паулиньо
️️️️
И. Петряк
62'
Желтая карточка
И. Петряк
58'
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
И. Чайковский
55'
54'
Желтая карточка
О. Данченко
ГОЛ! 1:0!
А. Караваев
Пас отдал
Р. Форстер
54'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
Д. Липартия
46'
Желтая карточка
Ф. Будковский
45'
8'
Замена
Е. Смирнов
️️️️
А. Хобленко
Пенальти не реализован!
Ф. Будковский
7'
5'
Красная карточка
А. Азацкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Черноморец
64
Дмитрий Безрук
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
2
Александр Азацкий
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
61
Матеус
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
6
Кирилл Ковалец
АП
9
Алексей Хобленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Заря
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
22
Желько Любенович
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
17
Ярослав Квасов
ЦФ
11
Паулиньо
ЦФ
Черноморец
12
Евгений Боровик
ВР
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
32
Сергей Петько
ЦП
61
Евгений Смирнов
ЦП
86
Владимир Барилко
ЦФ
21
Петро Переверза
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Шевченко
39
Опанасенко
3
Сиваков
13
Форстер
45
Гордиенко
4
Чайковский
20
Караваев
6
Каменюка
7
Петряк
13
Липартия
28
Будковский
3-3-3-1
64
Безрук
2
Азацкий
25
Мартыненко
16
Филимонов
61
Матеус
20
Куценко
94
Данченко
22
Кабаев
6
Ковалец
11
Татарков
9
Хобленко
4
Чайковский
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
4
Чайковский
13
Липартия
22
Любенович
22
Любенович
13
Липартия
7
Петряк
11
Паулиньо
11
Паулиньо
7
Петряк
6
Ковалец
7
Коркишко
7
Коркишко
6
Ковалец
9
Хобленко
61
Смирнов
61
Смирнов
9
Хобленко
11
Татарков
87
Стариков
87
Стариков
11
Татарков
Остались в запасе
Заря
Черноморец
17
Ярослав Квасов
ЦФ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
86
Владимир Барилко
ЦФ
21
Петро Переверза
ЦФ
32
Сергей Петько
ЦП
12
Евгений Боровик
ВР
Главный тренер
Александр Бабич
Остались в запасе
17
Ярослав Квасов
ЦФ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
Остались в запасе
86
Владимир Барилко
ЦФ
21
Петро Переверза
ЦФ
32
Сергей Петько
ЦП
12
Евгений Боровик
ВР
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Александр Бабич
Статистика матча Заря - Черноморец
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Грисьо
(Львов)
Стадион:
Славутич-Арена
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