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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Металлург
Черноморец - Металлург: обзор матча 18 октября 2015
Черноморец
18.10.2015, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
5 : 2
Завершен
Металлург
1'
В. Кабаев
4'
Е. Стариков
17'
В. Куценко
59'
В. Калитвинцев
85'
Е. Мурашов
44'
Р. Платон
72'
Р. Платон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Металлург
90'
+2
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
Н. Татарков
Замена
С. Шаповал
️️️️
А. Филимонов
90'
+2
ГОЛ! 5:2!
Е. Мурашов
Пас отдал
В. Калитвинцев
85'
82'
Замена
Р. Помазан
️️️️
Р. Попов
72'
ГОЛ! 4:2!
Р. Платон
Пас отдал
И. Жураховский
Замена
Е. Мурашов
️️️️
Е. Стариков
65'
Желтая карточка
Е. Мартыненко
61'
ГОЛ! 4:1!
В. Калитвинцев
59'
Замена
Е. Мурашов
️️️️
Д. Коркишко
46'
44'
ГОЛ! 3:1!
Р. Платон
Пас отдал
В. Гвилия
ГОЛ! 3:0!
В. Куценко
Пас отдал
В. Кабаев
17'
ГОЛ! 2:0!
Е. Стариков
Пас отдал
В. Калитвинцев
4'
ГОЛ! 1:0!
В. Кабаев
Пас отдал
В. Калитвинцев
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
12
Евгений Боровик
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
33
Андрей Слинкин
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Металлург
16
Тимофей Шеремета
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
88
Нурудин Орелеси
ЦП
21
Игорь Жураховский
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
95
Роман Попов
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Черноморец
64
Дмитрий Безрук
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
7
Сергей Шаповал
ЦФ
14
Евгений Мурашов
ЦФ
21
Петро Переверза
ЦФ
Металлург
35
Максим Бабийчук
ВР
22
Егор Клименчук
ЛЗ
6
Роман Помазан
ЦЗ
44
Дмитрий Плахтырь
ОП
26
Иван Комлев
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
3-4-2-1
12
Боровик
16
Филимонов
5
Хочолава
25
Мартыненко
33
Слинкин
20
Куценко
94
Данченко
45
Калитвинцев
7
Коркишко
22
Кабаев
87
Стариков
4-3-1-2
16
Шеремета
95
Кулинич
22
Лисицкий
20
Пашаев
18
Каплиенко
88
Орелеси
21
Жураховский
81
Гвилия
11
Татарков
24
Платон
95
Попов
16
Филимонов
7
Шаповал
7
Шаповал
16
Филимонов
7
Коркишко
14
Мурашов
14
Мурашов
7
Коркишко
95
Попов
6
Помазан
6
Помазан
95
Попов
11
Татарков
77
Игнатенко
77
Игнатенко
11
Татарков
Остались в запасе
Черноморец
Металлург
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
6
Кирилл Ковалец
АП
32
Сергей Петько
ЦП
21
Петро Переверза
ЦФ
64
Дмитрий Безрук
ВР
Главный тренер
Александр Бабич
44
Дмитрий Плахтырь
ОП
26
Иван Комлев
ЦП
22
Егор Клименчук
ЛЗ
35
Максим Бабийчук
ВР
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
6
Кирилл Ковалец
АП
32
Сергей Петько
ЦП
21
Петро Переверза
ЦФ
64
Дмитрий Безрук
ВР
Остались в запасе
44
Дмитрий Плахтырь
ОП
26
Иван Комлев
ЦП
22
Егор Клименчук
ЛЗ
35
Максим Бабийчук
ВР
Главный тренер
Александр Бабич
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Черноморец - Металлург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лисенчук
(Киев)
Стадион:
Черноморец
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