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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Металлист
Черноморец - Металлист: обзор матча 07 мая 2016
Черноморец
07.05.2016, суббота, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Металлист
90'
И. Зотько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Металлист
90'
+4
Замена
И. Родич
️️️️
В. Приёмов
90'
ГОЛ! 0:1!
И. Зотько
89'
Желтая карточка
С. Погорелый
Замена
Силвио
️️️️
Д. Коркишко
88'
84'
Замена
С. Наполов
️️️️
М. Третьяков
Желтая карточка
В. Калитвинцев
83'
Замена
П. Переверза
️️️️
В. Куценко
74'
Желтая карточка
Н. Татарков
69'
Замена
А. Хобленко
️️️️
В. Барилко
43'
42'
Желтая карточка
И. Зотько
33'
Желтая карточка
М. Третьяков
Желтая карточка
В. Кабаев
32'
Желтая карточка
В. Куценко
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
12
Евгений Боровик
ВР
2
Александр Азацкий
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
20
Валерий Куценко
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
6
Кирилл Ковалец
АП
86
Владимир Барилко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Металлист
23
Сергей Погорелый
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
13
Иван Зотько
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
36
Владислав Краев
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Черноморец
64
Дмитрий Безрук
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
32
Сергей Петько
ЦП
61
Матеус
ЦП
21
Петро Переверза
ЦФ
9
Алексей Хобленко
ЦФ
18
Силвио
ЦФ
Металлист
30
Данил Каневцев
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
53
Сергей Наполов
ЦП
11
Сергей Барилко
ЦП
19
Илья Корнев
ЦП
55
Иван Родич
АП
3-2-3-2
12
Боровик
2
Азацкий
25
Мартыненко
5
Хочолава
20
Куценко
45
Калитвинцев
7
Коркишко
6
Ковалец
11
Татарков
86
Барилко
22
Кабаев
3-3-3-1
23
Погорелый
2
Рыжук
13
Зотько
23
Соболь
22
Зубейко
14
Харатин
18
Каплиенко
6
Ралюченко
75
Третьяков
36
Краев
80
Приёмов
20
Куценко
21
Переверза
21
Переверза
20
Куценко
86
Барилко
9
Хобленко
9
Хобленко
86
Барилко
7
Коркишко
18
Силвио
18
Силвио
7
Коркишко
75
Третьяков
53
Наполов
53
Наполов
75
Третьяков
80
Приёмов
55
Родич
55
Родич
80
Приёмов
Остались в запасе
Черноморец
Металлист
32
Сергей Петько
ЦП
61
Матеус
ЦП
64
Дмитрий Безрук
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
Главный тренер
Александр Бабич
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Юрий Копина
ОП
19
Илья Корнев
ЦП
30
Данил Каневцев
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
Остались в запасе
32
Сергей Петько
ЦП
61
Матеус
ЦП
64
Дмитрий Безрук
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Юрий Копина
ОП
19
Илья Корнев
ЦП
30
Данил Каневцев
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
Главный тренер
Александр Бабич
Статистика матча Черноморец - Металлист
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Черноморец
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