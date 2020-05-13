Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Штефан Лекс - статистика

Завершил карьеру
27 ноября 1989 (36)
#14 | Нападающий
178 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ингольштадт
13
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
1 : 1
13.05.2017
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Ингольштадт
1 : 1
06.05.2017
Байер
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
РБ Лейпциг
0 : 0
29.04.2017
Ингольштадт
37' - 90'
64'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Ингольштадт
2 : 4
22.04.2017
Вердер
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
3 : 0
15.04.2017
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ингольштадт
3 : 2
09.04.2017
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
5 : 2
04.03.2017
Ингольштадт
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Ингольштадт
0 : 2
26.02.2017
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Ингольштадт
0 : 2
11.02.2017
Бавария
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Герта
1 : 0
04.02.2017
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Ингольштадт
1 : 2
21.12.2016
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
1 : 2
18.12.2016
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ингольштадт
1 : 0
10.12.2016
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вердер
2 : 1
03.12.2016
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Дармштадт
0 : 1
19.11.2016
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ингольштадт
0 : 2
05.11.2016
Аугсбург
1' - 78'
12'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
2 : 0
29.10.2016
Ингольштадт
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ингольштадт
3 : 3
22.10.2016
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
2 : 1
15.10.2016
Ингольштадт
1' - 58'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Ингольштадт
1 : 2
01.10.2016
Хоффенхайм
59' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
2 : 0
24.09.2016
Ингольштадт
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Ингольштадт
0 : 2
20.09.2016
Айнтрахт
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
3 : 1
17.09.2016
Ингольштадт
71' - 90'
72'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Гамбург
1 : 1
27.08.2016
Ингольштадт
90' - 90'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+