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Луис Адриано
Новости
Луис Адриано - новости
Завершил карьеру
12 апреля 1987 (39), Порту-Алегри
#4 | Нападающий
183 см | 76 кг
Бразилия
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Публикации
Дивеев назвал самого мерзкого форварда – это бывший спартаковец
2025.07.30 15:56
16
Ещенко раскрыл главных любителей пива в чемпионском «Спартаке»-2016/17
2024.10.11 16:23
2
Фото
Сборная звезд, приехавших в РПЛ после 30 лет
2024.09.27 11:02
5
Каррера назвал сильнейшего игрока «Спартака» в чемпионском сезоне-2016/17
2024.06.02 14:28
3
Видео
Луис Адриано определил свой самый памятный гол за «Спартак»
2023.10.24 16:16
4
Луис Адриано назвал лучшего игрока чемпионского состава «Спартака»
2023.10.24 14:35
1
Луис Адриано ответил, хочет ли он вернуться в РПЛ
2023.10.23 20:40
1
Только 2 игрока помимо Холанда забили 5 голов в одном матче ЛЧ. Один из них – экс-игрок «Спартака»
2023.03.15 00:27
Каррера назвал самого талантливого игрока, с которым он работал в «Спартаке»
2023.02.01 12:26
2
Тимофеев назвал определяющих футболистов «Спартака» в чемпионском сезоне
2022.08.25 08:24
1
Кудряшов: «Фернандо и Луис Андриано в порядке. Как их не оставили в «Спартаке»?»
2022.06.27 15:50
2
Суперлига. Гол экс-спартаковца Адриано помог «Антальяспору» обыграть «Коньяспор»
2022.05.09 22:54
1
Фото
«Антальяспор» подписал контракт с экс-форвардом «Спартака» Адриано
2022.02.04 07:52
1
Экс-форвард «Спартака» Адриано станет одноклубником Кудряшова в «Антальяспоре» (Фабрицио Романо)
2022.02.03 10:39
1
Адриано покинет «Палмейрас». Он готов вернуться в РПЛ
2022.01.22 23:43
9
«Палмейрас» готов расторгнуть контракт с экс-форвардом «Спартака» Адриано
2022.01.06 07:23
2
Фото
«Спартак» поздравил Адриано со вторым подряд Кубком Либертадорес
2021.11.28 12:55
7
Экс-форвард «Спартака» Адриано готов вернуться в РПЛ
2021.11.20 09:18
16
Экс-форвард «Спартака» Адриано собирается покинуть «Палмейрас»
2021.11.18 21:55
1
Видео
Адриано: «Очень рад, что мой гол признали лучшим в РПЛ за десятилетие»
2021.05.15 11:17
Видео
Луис Адриано – автор лучшего гола десятилетия в РПЛ
2021.05.14 17:54
23
«Палмейрас» примет меры к нарушившему карантин Адриано
2021.04.07 11:04
«Поехал забрать маму». Луис Адриано заразился коронавирусом, нарушил изоляцию и попал в ДТП
2021.04.07 09:13
13
Фото
Луис Адриано выиграл Кубок Бразилии в составе «Палмейраса»
2021.03.08 10:25
Диего Коста может стать одноклубником Адриано в «Палмейрасе»
2021.02.12 22:47
2
Фото
«Спартак» поздравил Адриано с победой в Кубке Либертадорес
2021.01.31 14:12
2
Кубок Либертадорес. Гол экс-спартаковца Адриано помог «Палмейрасу» разгромить «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс» и «Сантос» сыграли вничью
2021.01.07 07:23
Зарема Салихова: «Адриано – больная тема для меня. Цорн сказал, что он остается, а потом продал его»
2020.09.05 17:34
3
Фото
Жена Адриано Дорожко: «Мне шлют сообщения с пожеланиями смерти и болезней родителям, потому что я замужем за чернокожим»
2020.06.03 23:45
5
Фото
Жена Дорожко – Луису Адриано: «Никто не играет, как ты. Ты самый талантливый»
2020.04.12 16:40
16
1
2
3
4
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Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
19:41
В «ПСЖ» выбрали двух кандидатов для продвижения на «Золотой мяч»
19:27
Орлов сказал, что ему не нравится в «Краснодаре»
18:56
3
Мбаппе – игроку «Эльче»: «Сын шлюхи, я срал на твою мать»
18:30
9
Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Болоньи»
18:18
2
Аленичев сделал откровенное заявление о «Спартаке»
17:50
6
В КДК объяснили мягкое наказание за хамство Рейса
17:44
7
Стало известно, что будет с Мостовым дальше
17:14
1
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
8
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
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