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    Зарема Салихова: «Адриано – больная тема для меня. Цорн сказал, что он остается, а потом продал его»

    Зарема Салихова, подруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об уходе из московского клуба нападающего Луиса Адриано.

    «Ой, Адриано – больная тема для меня. У меня дочку зовут Адриана, у нее Луис был любимым футболистом. У нас до сих пор вся ее комната в плакатах с ним.

    У Луиса была большая зарплата, возникла идея разгрузить ведомость, да и игрок уже, как считали на тот момент, отыграл свое в России. Было предложение в июне, но Томас (Томас Цорн, бывший генеральный директор «Спартака» – примечание «Бомбардира») отказал Камоцци [итальянский агент] в этом трансфере. Цорн сказал: «Нет, он нам нужен, он остается на следующий год». Ну, мы все обрадовались.

    Но потом Цорн продал Адриано в последний день трансферного окна. Я с сарказмом отношусь к сделкам, которые относятся в последний день трансферного окна – не так важно, продажа это или покупка. Потому что грамотная трансферная политика должна планироваться заранее, за полгода. Не надо ждать последнего дня. Потому что, как правило, для клуба это никогда не выгодно», – сказала Салихова.

    • «Спартак» продал бразильца «Палмейрасу» за 1 миллион евро.
    • За 2,5 сезона в московской команде Адриано забил 25 голов и сделал 15 ассистов в 79 матчах.

    Зарема Салихова: «Сказала Федуну: если не заиграет Ларссон, три года не дари мне подарки»

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3396

      playsh 2 минуты назад

      Да уж,грамотно идиот-Цорн слил Адриано.Уж Луис на поле играл по чесноку и в любой момент мог повести за собой ребят.

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