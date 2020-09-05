Зарема Салихова: «Сказала Федуну: если не заиграет Ларссон, три года не дари мне подарки»

Зарема Салихова, подруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, как в прошлом году настояла на трансфере нападающего Джордана Ларссона.

«По поводу Ларссона – его мало кто знал, молодой парень... Шведским рынком «Спартак», в целом, никогда не интересовался. Хотя шведы очень хорошо адаптируются к России. Этот мальчик реально талантливый. Я верю, что у него большое будущее. В его крови дух победителя – посмотрите на его отца. Плюс у Джордана школа «Барселоны».

Также мы узнавали, какой Ларссон в быту, общении. Он легкий, приятный человек – даже просто по человеческим качествам. Поэтому я, можно сказать, просто заставила купить Ларссона.

Сказала Леониду, что если этот мальчик не заиграет за «Спартак», то три года не дари мне никакие подарки. Потому что я в него реально верила. В столь юном возрасте он забил много голов. Я верю в этого футболиста», – заявила Салихова.