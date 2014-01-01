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    Зарема Салихова: «Сказала Федуну: если не заиграет Ларссон, три года не дари мне подарки»

    Зарема Салихова, подруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, как в прошлом году настояла на трансфере нападающего Джордана Ларссона.

    «По поводу Ларссона – его мало кто знал, молодой парень... Шведским рынком «Спартак», в целом, никогда не интересовался. Хотя шведы очень хорошо адаптируются к России. Этот мальчик реально талантливый. Я верю, что у него большое будущее. В его крови дух победителя – посмотрите на его отца. Плюс у Джордана школа «Барселоны».

    Также мы узнавали, какой Ларссон в быту, общении. Он легкий, приятный человек – даже просто по человеческим качествам. Поэтому я, можно сказать, просто заставила купить Ларссона.

    Сказала Леониду, что если этот мальчик не заиграет за «Спартак», то три года не дари мне никакие подарки. Потому что я в него реально верила. В столь юном возрасте он забил много голов. Я верю в этого футболиста», – заявила Салихова.

    • Летом 2019 года «Спартак» купил форварда у «Норрчепинга» за 4 миллиона евро.
    • 23-летний Ларссон забил 13 голов и сделал шесть ассистов в 36 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2857

      NewLife 21 минуту назад

      И не прогадали. Но при пиджаке он не заиграл.

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      Рейтинг: +12860

      silver29 24 минуты назад

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      0
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      Рейтинг: -2015

      Вот оно чё Михалыч 25 минут назад

      три года не дари мне подарки.-=======Зарема это же очень жестокое наказание для твоего Лёнички...Он же этого не переживет.У него будет депрессия. А там и до суицида недолго.....И как ты потом будешь жить без своего Лёнички ?
      пы.сы. -----Плохи дела в Спартаке, если туда лезет рулить любовница, бывшая модель , которая подрабатывала в эскорт услуге, ((

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      Рейтинг: +888

      ФК Пупсик 37 минут назад

      Вот кто правит спартаком.

      1
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      Рейтинг: +430

      партизан84 1 час назад

      профессиональное управление клубом
      "ну а х@ли нам - миллиардерам?"

      1
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      Рейтинг: +3070

      алдан2014 1 час назад

      Ларосон заиграл.А что теперь должен делать Арнольдыч,Зарема умолчала..

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      Рейтинг: +2295

      ziborock > алдан2014 1 час назад

      3 года куни-куни!)))

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      Рейтинг: +3396

      playsh > алдан2014 39 минут назад

      Купить Мазератти.

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