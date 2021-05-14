Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Луис Адриано – автор лучшего гола десятилетия в РПЛ

14 мая 2021, 17:54
23

Завершилось голосование, по итогам которого определился лучший забитый мяч в чемпионате России за последние десять лет.

Первое место занял гол бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано в ворота «Зенита» в сезоне-2017/18.

  • Выбор лучшего гола десятилетия проходил с декабря 2020-го по май 2021-го года.
  • Изначально были номинированы 135 мячей.
  • В голосовании поучаствовали более 300 тысяч человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Адриано Луис
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1621005376
Гол близнец: https://www.youtube.com/watch?v=AcBv6sYZbXo
Ответить
ВасяК
1621005483
Действительно,самый самый!!! Из-за комбинации,ну и конечно исполнения!!!
Ответить
Romio-xxx
1621005749
Ну в плане комбинационного розыгрыша это конечно шикарный гол!!!!
Ответить
portero
1621005943
Лучший гол по версии подписчиков в инстаграмм.....
Давайте по всем соцсетям, версии лучшего гола проводить.
300 000 не так и много проголосовало.
Ответить
zarsm
1621015489
Смешно, у кого больше фанатов тот и победил. Десяток голов красивее были
Ответить
Benifacto
1621015884
по мне Халк клал намного лучше и чаше...
Ответить
Psih86
1621016141
Обычный гол. Комбинация обычная три касания, когда ни кто особо не мешает, да и удар обычный. Такой гол в АПЛ даже в сотку не попадёт, смешно ведь...
Ответить
knikos
1621016908
Гол Крылышек в финале кубка во стократ красивей . А тут , обычная контратака , почти без противодействия . И У Зенита , и у самого же Спама , у Краснодара есть голы гораздо красивее , в плане комбинаций .
Ответить
Валерий2705
1621024667
Если это гол десятилетия, то в РПЛ ещё всё более печально, чем кажется. А ещё этот гол в своё время, наверняка даже в 10-ку лучших не вошёл в европейских обзорах.В целом надо сказать, по тройке лидеров видно, рылы навалили на голосование всем свинарником, что бы хоть где то стать первыми) Сам гол реально ни о чем, комбинация медленная, сам шоколадный почти пешком идёт с мячом до штрафной, а финальный удар довольно таки рядовой, даже для нашего чемпионата. Гол Иранека и то покруче будет, а в целом был не один год симпатичнее и эффектней этого. И как уже писали ниже, если это гол десятилетия, то гол Крыльев Локомотиву, это гол тысячелетия в России.
Ответить
Sense1
1621028115
Хоть я и болельщик Спартака, но это бред полнейший...
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
9
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
9
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
4
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
11
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
1
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
22
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
42
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+