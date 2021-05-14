Луис Адриано – автор лучшего гола десятилетия в РПЛ

Завершилось голосование, по итогам которого определился лучший забитый мяч в чемпионате России за последние десять лет.
Первое место занял гол бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано в ворота «Зенита» в сезоне-2017/18.
- Выбор лучшего гола десятилетия проходил с декабря 2020-го по май 2021-го года.
- Изначально были номинированы 135 мячей.
- В голосовании поучаствовали более 300 тысяч человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм РПЛ
Давайте по всем соцсетям, версии лучшего гола проводить.
300 000 не так и много проголосовало.