Луис Адриано – автор лучшего гола десятилетия в РПЛ

Завершилось голосование, по итогам которого определился лучший забитый мяч в чемпионате России за последние десять лет.

Первое место занял гол бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано в ворота «Зенита» в сезоне-2017/18.

Выбор лучшего гола десятилетия проходил с декабря 2020-го по май 2021-го года.

Изначально были номинированы 135 мячей.

В голосовании поучаствовали более 300 тысяч человек.