Адриано: «Очень рад, что мой гол признали лучшим в РПЛ за десятилетие»

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отреагировал на то, что его признали автором лучшего гола десятилетия в РПЛ.

«Я очень рад, что мой гол признали лучшим голом десятилетия. Я помню, что это была очень красивая комбинация, ну и достойное завершение.

Я очень скучаю по игре за «Спартак», желаю, чтобы у болельщиков и команды было много побед и титулов!» – сказал бразилец.