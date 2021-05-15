Адриано: «Очень рад, что мой гол признали лучшим в РПЛ за десятилетие»

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отреагировал на то, что его признали автором лучшего гола десятилетия в РПЛ.

«Я очень рад, что мой гол признали лучшим голом десятилетия. Я помню, что это была очень красивая комбинация, ну и достойное завершение.

Я очень скучаю по игре за «Спартак», желаю, чтобы у болельщиков и команды было много побед и титулов!» – сказал бразилец.

Адриано выступал за «Спартак» с января 2017-го по июль 2019-го года.

Он провел 79 матчей, забил 25 голов и сделал 15 ассистов.