Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Адриано: «Очень рад, что мой гол признали лучшим в РПЛ за десятилетие»

    Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отреагировал на то, что его признали автором лучшего гола десятилетия в РПЛ.

    «Я очень рад, что мой гол признали лучшим голом десятилетия. Я помню, что это была очень красивая комбинация, ну и достойное завершение.

    Я очень скучаю по игре за «Спартак», желаю, чтобы у болельщиков и команды было много побед и титулов!» – сказал бразилец.

    • Адриано выступал за «Спартак» с января 2017-го по июль 2019-го года.
    • Он провел 79 матчей, забил 25 голов и сделал 15 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:17
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85597
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru