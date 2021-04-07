«Палмейрас» примет меры к нарушившему карантин Адриано

Бразильский «Палмейрас» отреагировал на инцидент со своим форвардом Луисом Адриано. Будучи зараженным коронавирусом, он нарушил изоляцию, отправился в супермаркет и попал в ДТП.
«Наш клуб на первое место ставит благополучие сотрудников. Мы всегда строго следуем протоколам по коронавирусу. Адриано нарушил правило изоляции, сдав положительный тест. В связи с этим к нему будут применены меры», – заявил «Палмейрас».
- В ДТП с участием игрока никто не пострадал.
- Из-за коронавируса Адриано пропустит 1-й матч Суперкубка Южной Америки против аргентинской «Дефенсы и Хустисии» (8 апреля).
- В России Адриано выступал за «Спартак».
Источник: твиттер «Палмейраса»