«Палмейрас» примет меры к нарушившему карантин Адриано

Бразильский «Палмейрас» отреагировал на инцидент со своим форвардом Луисом Адриано. Будучи зараженным коронавирусом, он нарушил изоляцию, отправился в супермаркет и попал в ДТП.

«Наш клуб на первое место ставит благополучие сотрудников. Мы всегда строго следуем протоколам по коронавирусу. Адриано нарушил правило изоляции, сдав положительный тест. В связи с этим к нему будут применены меры», – заявил «Палмейрас».