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    «Палмейрас» примет меры к нарушившему карантин Адриано

    Бразильский «Палмейрас» отреагировал на инцидент со своим форвардом Луисом Адриано. Будучи зараженным коронавирусом, он нарушил изоляцию, отправился в супермаркет и попал в ДТП.

    «Наш клуб на первое место ставит благополучие сотрудников. Мы всегда строго следуем протоколам по коронавирусу. Адриано нарушил правило изоляции, сдав положительный тест. В связи с этим к нему будут применены меры», – заявил «Палмейрас».

    • В ДТП с участием игрока никто не пострадал.
    • Из-за коронавируса Адриано пропустит 1-й матч Суперкубка Южной Америки против аргентинской «Дефенсы и Хустисии» (8 апреля).
    • В России Адриано выступал за «Спартак».

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    Источник: твиттер «Палмейраса»

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