«Спартак» поздравил Адриано со вторым подряд Кубком Либертадорес

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на победу «Палмейраса» в Кубке Либертадорес. За бразильцев выступает бывший форвард москвичей Луис Адриано.

«Поздравляем экс-нападающего «Спартака» Луиса Адриано с тем, что он второй год подряд становится чемпионом Кубка Либертадорес!» – написали россияне.

Адриано играл в России с 2017 по 2019 год.

С командой он брал чемпионство.

«Палмейрас» в финале победил соотечественников из «Фламенго» (2:1).