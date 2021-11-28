«Спартак» поздравил Адриано со вторым подряд Кубком Либертадорес

Спартаку только и остаётся ,что поздравлять своих бывших игроков с чемпионствами
Ждём матч с легией
Пресс-служба «Спартака» отреагировала на победу «Палмейраса» в Кубке Либертадорес. За бразильцев выступает бывший форвард москвичей Луис Адриано.
«Поздравляем экс-нападающего «Спартака» Луиса Адриано с тем, что он второй год подряд становится чемпионом Кубка Либертадорес!» – написали россияне.
- Адриано играл в России с 2017 по 2019 год.
- С командой он брал чемпионство.
- «Палмейрас» в финале победил соотечественников из «Фламенго» (2:1).
Congratulations to ex-Spartak forward Luiz Adriano on becoming a Copa Libertadores champion for the second successive year!Parabens, @Palmeiras pic.twitter.com/sgMxVqtakQ— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) November 28, 2021