Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    «Спартак» поздравил Адриано со вторым подряд Кубком Либертадорес

    Пресс-служба «Спартака» отреагировала на победу «Палмейраса» в Кубке Либертадорес. За бразильцев выступает бывший форвард москвичей Луис Адриано.

    «Поздравляем экс-нападающего «Спартака» Луиса Адриано с тем, что он второй год подряд становится чемпионом Кубка Либертадорес!» – написали россияне.

    • Адриано играл в России с 2017 по 2019 год.
    • С командой он брал чемпионство.
    • «Палмейрас» в финале победил соотечественников из «Фламенго» (2:1).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:55
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +121

      Zenit40k 40 минут назад

      Спартаку только и остаётся ,что поздравлять своих бывших игроков с чемпионствами
      Ждём матч с легией

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11852

      Литейный4 48 минут назад

      Это тот Луиска, который глупо улыбаясь бегал у свиней с куском белого ковролина на башке? Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11591

      NewLife 1 час назад

      Чудовищная ошибка игрока Фламенго, который, по непонятной причине, споткнулся, отдавая мяч вратарю, что стало легкой добычей для противника, вышедшего один на один и забившего победный гол. Если бы это не был финал, то я был бы уверен, что договорняк, хотя и в финале деньги все могли бы решить.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91623
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68259
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru