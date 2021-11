«Спартак» поздравил Адриано со вторым подряд Кубком Либертадорес

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на победу «Палмейраса» в Кубке Либертадорес. За бразильцев выступает бывший форвард москвичей Луис Адриано.

«Поздравляем экс-нападающего «Спартака» Луиса Адриано с тем, что он второй год подряд становится чемпионом Кубка Либертадорес!» – написали россияне.

Congratulations to ex-Spartak forward Luiz Adriano on becoming a Copa Libertadores champion for the second successive year!Parabens, @Palmeiras pic.twitter.com/sgMxVqtakQ