Луис Адриано - трансферы

Завершил карьеру
12 апреля 1987 (39), Порту-Алегри
#4 | Нападающий
183 см | 76 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.25 / -
Без клуба
Завершил
Завершил
30.07.24 / 01.07.25
Витория
Без клуба
Свободный агент
05.03.24 / 30.07.24
Интернасьонал
Витория
Свободный агент
22.02.23 / 05.03.24
Антальяспор
Интернасьонал
Свободный агент
01.02.22 / 22.02.23
Палмейрас
Антальяспор
Свободный агент
31.07.19 / 01.02.22
Спартак
Палмейрас
1 млн €
25.01.17 / 31.07.19
Милан
Спартак
Свободный агент
01.07.15 / 25.01.17
Шахтер
Милан
14 млн €
01.03.07 / 01.07.15
Интернасьонал
Шахтер
3 млн €
Главные новости
Абаскаль прокомментировал ситуацию с тренерской карьерой Мостового
08:17
2
Уход двух вингеров из «Спартака», новый лимит на легионеров в РПЛ, кто заменит Челестини в ЦСКА и другие новости
02:00
Генич назвал самую нефартовую команду РПЛ
01:33
1
Гасилин – о футболисте «Зенита»: «По лезвию ходит»
01:21
2
Абаскаль объяснил, почему готов возглавить «Динамо» или ЦСКА, несмотря на спартаковское прошлое
00:53
3
Тихонов ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»
00:45
2
Генич сказал, что ЦСКА повторил ошибку «Спартака»
00:35
3
41-летний Роналду думает об участии в ЧМ-2030
00:28
1
«Знаю, что это за человек»: Тихонов честно высказался о Соболеве
Вчера, 23:31
5
ВидеоКлаудиньо забил шикарный гол в азиатской Лиге чемпионов
Вчера, 22:56
Все новости
