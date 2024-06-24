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Луис Адриано
Статистика
Луис Адриано - статистика
Завершил карьеру
12 апреля 1987 (39), Порту-Алегри
#4 | Нападающий
183 см | 76 кг
Бразилия
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2024
Бразилия. Серия А 2023
Турция. Суперлига 2022/2023
Турция. Суперлига 2021/2022
Бразилия. Серия А 2019
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Россия. Кубок 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Россия. Кубок 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Суперкубок России 2017
Италия. Серия А 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
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Украина. Премьер-Лига 2012/2013
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Кубок Дубая 2011
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи 2011
Украина. Датагруп Кубок 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Суперкубок 2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Украины 2010
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Датагруп Кубок Украины 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Суперкубок УЕФА 2009
Чемпионат Украины 2009/2010
Кубок Первого Канала 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Кубок Украины 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Чемпионат Украины 2008/2009
Лига Чемпионов 2007/2008
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витория
6
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 11 тур
Брагантино
2 : 1
24.06.2024
Витория
1' - 90'
17'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Витория
4 : 2
21.06.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Витория
2 : 1
16.06.2024
Интернасьонал
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Жувентуде
1 : 1
12.06.2024
Витория
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 0
06.06.2024
Витория
70' - 90'
78'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Витория
0 : 2
01.06.2024
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.05.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Витория
1 : 3
05.05.2024
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
0 : 1
15.04.2024
Палмейрас
67' - 90'
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