Экс-форвард «Спартака» Адриано станет одноклубником Кудряшова в «Антальяспоре» (Фабрицио Романо)

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано продолжит карьеру в Турции.
В ближайшее время 34-летний футболист подпишет контракт с «Антальяспором».
Соглашение между сторонами будет рассчитано до июня 2023 года.
- Последним клубом Адриано был «Палмейрас».
- До этого бразилец 2,5 сезона провел в «Спартаке», забил 25 голов и сделал 15 ассистов в 79 матчах.
- Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
- За «Антальяспор» выступает россиянин Федор Кудряшов.
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