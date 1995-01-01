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    Экс-форвард «Спартака» Адриано станет одноклубником Кудряшова в «Антальяспоре» (Фабрицио Романо)

    Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано продолжит карьеру в Турции.

    В ближайшее время 34-летний футболист подпишет контракт с «Антальяспором».

    Соглашение между сторонами будет рассчитано до июня 2023 года.

    • Последним клубом Адриано был «Палмейрас».
    • До этого бразилец 2,5 сезона провел в «Спартаке», забил 25 голов и сделал 15 ассистов в 79 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
    • За «Антальяспор» выступает россиянин Федор Кудряшов.

    Адриано покинет «Палмейрас». Он готов вернуться в РПЛ

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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