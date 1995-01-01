Экс-форвард «Спартака» Адриано станет одноклубником Кудряшова в «Антальяспоре» (Фабрицио Романо)

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано продолжит карьеру в Турции.

В ближайшее время 34-летний футболист подпишет контракт с «Антальяспором».

Соглашение между сторонами будет рассчитано до июня 2023 года.

Последним клубом Адриано был «Палмейрас».

До этого бразилец 2,5 сезона провел в «Спартаке», забил 25 голов и сделал 15 ассистов в 79 матчах.

Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

За «Антальяспор» выступает россиянин Федор Кудряшов.

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