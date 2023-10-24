Луис Адриано определил свой самый памятный гол за «Спартак»

А что же за черноту не пишите? Сриптаковские тампаксы, одно лицимерие у вас, не зря в корыто жопой к верху прыгаете, женские позы вам всегда были удобнее
Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано назвал самые запоминающиеся матч и гол в составе московской команды.
– Ты забил 25 голов за «Спартак». Какой из них запомнился больше всего?
– Самый запоминающийся – гол дома в ворота «Зенита»! За этот гол я выиграл приз!
– Из всех 79 матчей какой ты считаешь самым запоминающимся?
– В матче за Суперкубок я играл с травмированной рукой и забил! Для нас это был очень важный титул.