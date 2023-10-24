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    • Луис Адриано определил свой самый памятный гол за «Спартак»

    Луис Адриано определил свой самый памятный гол за «Спартак»

    Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано назвал самые запоминающиеся матч и гол в составе московской команды.

    – Ты забил 25 голов за «Спартак». Какой из них запомнился больше всего?

    – Самый запоминающийся – гол дома в ворота «Зенита»! За этот гол я выиграл приз!

    – Из всех 79 матчей какой ты считаешь самым запоминающимся?

    – В матче за Суперкубок я играл с травмированной рукой и забил! Для нас это был очень важный титул.

    • Адриано выступал за «Спартак» с января 2017-го по июль 2019-го года.
    • Он хочет вернуться в Россию в следующем году.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    24.10.2023 16:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +67

      Самайн 25 октября, 08:22

      А что же за черноту не пишите? Сриптаковские тампаксы, одно лицимерие у вас, не зря в корыто жопой к верху прыгаете, женские позы вам всегда были удобнее

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2975

      ScarlettOgusania 24 октября, 23:27

      этот гол - класс футбольного мастерства, сыграли "ноктюрн": Адриано-Самедов-Зе-Адриано!!!

      1
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      Рейтинг: +6196

      Павелий 24 октября, 19:10

      Мне всегда нравится выражение лица Ивановича в тот момент, когда он отворачивается от мяча. Этот момент надо показывать всем паспортистам, которые едут в Зенит греть лавку за большие деньги: они вот так будут пролетать мимо основного состава.

      1
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      Рейтинг: +35912

      VVM1964 24 октября, 17:43

      КРАСАВЦЫ - как по нотам разыграли !!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +153

      Fandorine 24 октября, 17:33

      Да, это было эффектно)

      4
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