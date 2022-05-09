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Суперлига. Гол экс-спартаковца Адриано помог «Антальяспору» обыграть «Коньяспор»

В 36-м туре чемпионата Турции «Антальяспор» дома победил «Коньяспор» со счетом 3:2.

Хозяева поля выиграли в том числе благодаря голу бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано, забившего на девятой минуте.

Российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов провел матч полностью.

Турция. Суперлига. 36-й тур

Антальяспор – Коньяспор – 3:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Гильерме, 5 (с пенальти); 1:1 – Адриано, 9; 1:2 – Чекичи, 13; 2:2 – Ндао, 16; 3:2 – Райт, 66 (с пенальти).

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Источник: «Бомбардир»

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09.05.2022 22:54
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