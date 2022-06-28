В «Химках» отреагировали на новость об интересе «Сивасспора» к Мирзову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе «Сивасспора» к нападающему Резиуну Мирзову.

«Надеюсь, что Резиуан присоединится к команде на втором сборе. Дискомфорта у него вроде бы нет, но будем консультироваться с медицинским штабом. Рисковать точно не будем.

Интерес со стороны «Сивасспора»? По нему никаких предложений в клуб не поступало. Мирзов — полноценный игрок «Химок», — сказал Терюшков.

Сообщалось, что в мае Мирзов не полетел на матч со «СКА-Хабаровском» из-за конфликта с Юраном.

В июне клуб выкупил игрока у «Спартака».

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