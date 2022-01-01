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Мирзов получил предложение от «Сивасспора» («РБ Спорт»)

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации «РБ Спорт», футболист получил предложение от «Сивасспора», но переход на данный момент маловероятен.

Мирзов будет работать на втором летнем сборе «Химок». Первый он пропустил из-за лечения в Сербии.

  • Сообщалось, что в мае Мирзов не полетел на матч со «СКА-Хабаровском» из-за конфликта с Юраном.
  • В июне клуб выкупил игрока у «Спартака».

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Источник: «РБ Спорт»

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