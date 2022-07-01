Пирло может потерять 500 тысяч из-за санкций ЕС против российского олигарха

Главный тренер «Карагюмрюка» Андреа Пирло рискует лишиться крупной суммы денег.
43-летний итальянец хотел купить две виллы в Тоскане, которые оказались под арестом.
При этом Пирло уже успел внести 500 тысяч евро залога, сейчас эти средства заморожены.
Проблемы с недвижимостью возникли из-за личности владельца – неназванного российского олигарха, близкого к Владимиру Путину.
Из-за санкций ЕС суд заблокировал все сделки, запланированные бизнесменом из России. В связи с этим Пирло может потерять уплаченный залог.
Источник: La Nazione