Пирло может потерять 500 тысяч из-за санкций ЕС против российского олигарха

Главный тренер «Карагюмрюка» Андреа Пирло рискует лишиться крупной суммы денег.

43-летний итальянец хотел купить две виллы в Тоскане, которые оказались под арестом.

При этом Пирло уже успел внести 500 тысяч евро залога, сейчас эти средства заморожены.

Проблемы с недвижимостью возникли из-за личности владельца – неназванного российского олигарха, близкого к Владимиру Путину.

Из-за санкций ЕС суд заблокировал все сделки, запланированные бизнесменом из России. В связи с этим Пирло может потерять уплаченный залог.