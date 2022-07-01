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  • Пирло может потерять 500 тысяч из-за санкций ЕС против российского олигарха

Пирло может потерять 500 тысяч из-за санкций ЕС против российского олигарха

1 июля 2022, 14:55
1

Главный тренер «Карагюмрюка» Андреа Пирло рискует лишиться крупной суммы денег.

43-летний итальянец хотел купить две виллы в Тоскане, которые оказались под арестом.

При этом Пирло уже успел внести 500 тысяч евро залога, сейчас эти средства заморожены.

Проблемы с недвижимостью возникли из-за личности владельца – неназванного российского олигарха, близкого к Владимиру Путину.

Из-за санкций ЕС суд заблокировал все сделки, запланированные бизнесменом из России. В связи с этим Пирло может потерять уплаченный залог.

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Источник: La Nazione
Турция. Суперлига Карагюмрюк Пирло Андреа
Комментарии (1)
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Stavr007
1656688120
на тоскане и виллы, не патриотично как то....
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