Мирзова не устраивает зарплата, предложенная «Сивасспором» (Metaratings)

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов получил предложение от «Сивасспора».

По информации Metaratings, футболист не спешит давать согласие на переезд, потому что его не устраивает предложенная зарплата.

Турецкий клуб может сделать новое предложение в ближайшее время.

Сообщалось, что в мае Мирзов не полетел на матч со «СКА-Хабаровском» из-за конфликта с Юраном.

В июне клуб выкупил игрока у «Спартака».

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