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  • «Палмейрас» готов расторгнуть контракт с экс-форвардом «Спартака» Адриано

«Палмейрас» готов расторгнуть контракт с экс-форвардом «Спартака» Адриано

6 января 2022, 07:23
2

Нападающий «Палмейраса» Луис Адриано больше не сыграет за команду.

По информации журналиста Фабио Алейшо, клуб рассматривает возможность расторгнуть контракт c игроком.

Сообщалось, что бразилец готов вернуться в РПЛ.

  • 34-летний футболист выступает за «Палмейрас» с июля 2019 года.
  • В «Спартаке» он провел 2,5 сезона, забил 25 голов и сделал 15 ассистов в 79 матчах.
  • Рыночная стоимость Адриано – 800 тысяч евро.

Источник: твиттер Фабио Алейшо

Бразильский корреспондент, работает в Москве. Пишет о российском футболе. Аудитория в твиттере - почти 4,8 тысячи подписчиков.

Бразилия. Серия А Палмейрас Адриано Луис
Комментарии (2)
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vladimir-7
1641458673
Обезьяна даже в родном доме не прижилась, выгоняют поганой метлой.
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