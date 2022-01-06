«Палмейрас» готов расторгнуть контракт с экс-форвардом «Спартака» Адриано

Нападающий «Палмейраса» Луис Адриано больше не сыграет за команду.
По информации журналиста Фабио Алейшо, клуб рассматривает возможность расторгнуть контракт c игроком.
Сообщалось, что бразилец готов вернуться в РПЛ.
- 34-летний футболист выступает за «Палмейрас» с июля 2019 года.
- В «Спартаке» он провел 2,5 сезона, забил 25 голов и сделал 15 ассистов в 79 матчах.
- Рыночная стоимость Адриано – 800 тысяч евро.
Источник: твиттер Фабио Алейшо
Бразильский корреспондент, работает в Москве. Пишет о российском футболе. Аудитория в твиттере - почти 4,8 тысячи подписчиков.