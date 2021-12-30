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    «Палмейрас» готов расторгнуть контракт с экс-форвардом «Спартака» Адриано

    Нападающий «Палмейраса» Луис Адриано больше не сыграет за команду.

    По информации журналиста Фабио Алейшо, клуб рассматривает возможность расторгнуть контракт c игроком.

    Сообщалось, что бразилец готов вернуться в РПЛ.

    • 34-летний футболист выступает за «Палмейрас» с июля 2019 года.
    • В «Спартаке» он провел 2,5 сезона, забил 25 голов и сделал 15 ассистов в 79 матчах.
    • Рыночная стоимость Адриано – 800 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабио Алейшо

    Бразильский корреспондент, работает в Москве. Пишет о российском футболе. Аудитория в твиттере - почти 4,8 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 07:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23830

      vladimir-7 18 минут назад

      Обезьяна даже в родном доме не прижилась, выгоняют поганой метлой.

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