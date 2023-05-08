Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мухамаду-Наби Сарр - статистика

Завершил карьеру
13 августа 1993 (33), Марсель
#23 | Защитник
196 см
Франция | Сенегал
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рединг
23
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
08.05.2023
Рединг
1' - 90'
59'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Рединг
1 : 1
29.04.2023
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ковентри
2 : 1
22.04.2023
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Рединг
1 : 1
19.04.2023
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Престон
2 : 1
10.04.2023
Рединг
1' - 90'
50'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Рединг
1 : 1
07.04.2023
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Бристоль Сити
1 : 1
01.04.2023
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Рединг
1 : 1
18.03.2023
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Блэкберн
2 : 1
15.03.2023
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Рединг
0 : 1
11.03.2023
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Рединг
0 : 1
07.03.2023
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Мидлсбро
5 : 0
04.03.2023
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Рединг
3 : 1
25.02.2023
Блэкпул
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Кардифф
1 : 0
17.02.2023
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Рединг
2 : 1
14.02.2023
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Сандерленд
1 : 0
11.02.2023
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Рединг
2 : 2
14.01.2023
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Вест Бромвич
1 : 0
02.01.2023
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Норвич Сити
1 : 1
30.12.2022
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Рединг
2 : 1
27.12.2022
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Бирмингем Сити
3 : 2
16.12.2022
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Рединг
1 : 0
10.12.2022
Ковентри
76' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
30.08.2022
Рединг
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Миллуолл
0 : 1
27.08.2022
Рединг
1' - 90'
14'
Главные новости
Вратарь «Динамо» Лунев: «Мы двигаемся к титулу»
20:43
Чемпион России в составе «Краснодара» приостановил карьеру в 38 лет
20:20
1
Официальное заявление о введении Fan ID в Кубке России
19:49
4
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
2
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
3
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
12
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
2
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
4
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+