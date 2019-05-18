Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пирмин Швеглер - статистика

Завершил карьеру
9 марта 1987 (39), Эттисвиль
#27 | Полузащитник
178 см | 74 кг
Швейцария
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ганновер-96
25
0
1
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фортуна
2 : 1
18.05.2019
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
3 : 0
11.05.2019
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бавария
3 : 1
04.05.2019
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Ганновер-96
1 : 0
27.04.2019
Майнц
1' - 90'
54'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Герта
0 : 0
21.04.2019
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Ганновер-96
0 : 1
13.04.2019
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
3 : 1
06.04.2019
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Ганновер-96
0 : 1
31.03.2019
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Ганновер-96
2 : 3
10.03.2019
Байер
1' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
5 : 1
03.03.2019
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Ганновер-96
0 : 3
24.02.2019
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
3 : 0
16.02.2019
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Ганновер-96
0 : 3
01.02.2019
РБ Лейпциг
1' - 90'
18'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия Д
5 : 1
26.01.2019
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Ганновер-96
0 : 1
19.01.2019
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Ганновер-96
0 : 1
22.12.2018
Фортуна
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
1 : 1
19.12.2018
Ганновер-96
1' - 90'
14'
81'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Ганновер-96
0 : 4
15.12.2018
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Майнц
1 : 1
09.12.2018
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Ганновер-96
0 : 2
01.12.2018
Герта
Был в запасе
63'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Ганновер-96
1 : 2
27.10.2018
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 2
20.10.2018
Ганновер-96
1' - 90'
73'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
3 : 1
06.10.2018
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
4 : 1
30.09.2018
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
1 : 3
25.09.2018
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
2 : 0
22.09.2018
Ганновер-96
1' - 90'
18'
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
3 : 2
15.09.2018
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вердер
1 : 1
25.08.2018
Ганновер-96
1' - 57'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
3
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+