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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Ганновер-96
Бавария - Ганновер-96: обзор матча 04 мая 2019
Бавария
04.05.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 1
Завершен
Ганновер-96
27'
Р. Левандовски
40'
Л. Горецка
84'
Ф. Рибери
51'
Жонатас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Ганновер-96
90'
+2
Желтая карточка
К. Виммер
ГОЛ! 3:1!
Ф. Рибери
Пас отдал
К. Коман
84'
55'
Вторая желтая
Жонатас
52'
Желтая карточка
Жонатас
51'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Жонатас
ГОЛ! 2:0!
Л. Горецка
Пас отдал
К. Коман
40'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
15
Уолес
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Бавария
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
3-1-2-2-2
26
Ульрайх
25
Зюле
17
Боатенг
5
Алаба
6
Киммих
6
Алькантара
27
Горецка
21
Коман
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
4-1-3-1-1
21
Эссер
20
Фелипе
22
Озтрзолек
25
Сорг
3
Антон
3
Альборнос
27
Швеглер
15
Уолес
78
Харагучи
37
Майна
9
Вайдандт
Остались в запасе
Бавария
Ганновер-96
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Бавария - Ганновер-96
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
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Бавария
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