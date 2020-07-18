Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Райан Танниклифф - статистика

Завершил карьеру
30 декабря 1992 (33)
#8 | Полузащитник
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лутон Таун
30
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Халл Сити
0 : 1
18.07.2020
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Лутон Таун
1 : 1
14.07.2020
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
10.07.2020
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Лутон Таун
1 : 1
07.07.2020
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Лутон Таун
0 : 5
04.07.2020
Рединг
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Лидс
1 : 1
30.06.2020
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Суонси
0 : 1
27.06.2020
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Лутон Таун
1 : 1
20.06.2020
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Лутон Таун
1 : 1
29.02.2020
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Лутон Таун
2 : 1
25.02.2020
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Чарльтон
3 : 1
22.02.2020
Лутон Таун
1' - 90'
26'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Мидлсбро
0 : 1
15.02.2020
Лутон Таун
1' - 90'
17'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Лутон Таун
1 : 0
12.02.2020
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лутон Таун
0 : 1
08.02.2020
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Вест Бромвич
2 : 0
01.02.2020
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Лутон Таун
3 : 2
28.01.2020
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
19.01.2020
Лутон Таун
1' - 90'
88'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Лутон Таун
1 : 2
11.01.2020
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бристоль Сити
3 : 0
29.12.2019
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Лутон Таун
3 : 3
26.12.2019
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Лутон Таун
0 : 1
21.12.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Престон
2 : 1
14.12.2019
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Сток Сити
3 : 0
10.12.2019
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Лутон Таун
2 : 1
07.12.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Брентфорд
7 : 0
30.11.2019
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Лутон Таун
2 : 1
26.11.2019
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Лутон Таун
1 : 2
23.11.2019
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Рединг
3 : 0
09.11.2019
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лутон Таун
1 : 2
02.11.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
26.10.2019
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Лутон Таун
3 : 0
19.10.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
51, 51'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Лутон Таун
3 : 0
19.10.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
51, 51'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
2 : 0
05.10.2019
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Лутон Таун
1 : 1
02.10.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Блэкберн
1 : 2
28.09.2019
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
0 : 3
21.09.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
14.09.2019
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
31.08.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Барнсли
1 : 3
24.08.2019
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
20.08.2019
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Лутон Таун
1 : 2
17.08.2019
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Кардифф
2 : 1
10.08.2019
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Лутон Таун
3 : 3
02.08.2019
Мидлсбро
1' - 90'
Главные новости
Чемпион России в составе «Краснодара» приостановил карьеру в 38 лет
20:20
Официальное заявление о введении Fan ID в Кубке России
19:49
4
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
1
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
2
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
12
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
2
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
4
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
3
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+