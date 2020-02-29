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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Сток Сити
Лутон Таун - Сток Сити: обзор матча 29 февраля 2020
Лутон Таун
29.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
90+1'
Д. Коллинс (П)
9'
С. Воукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Сток Сити
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Коллинс
90'
+1
88'
Желтая карточка
С. Клукас
85'
Замена
️️️️
Н. Коллинс
75'
Замена
️️️️
Д. Томпсон
73'
Замена
L. Gregory
️️️️
С. Воукс
Замена
️️️️
К. МакМанаман
73'
72'
Замена
️️️️
L. Gregory
Замена
️️️️
L. Bolton
66'
Желтая карточка
Д. Поттс
63'
Замена
️️️️
Д. Монкур
58'
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Воукс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Лутон Таун
1
Marek Štech
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
22
Эндрю Шайнни
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
4-4-2
21
Слуга
2
20
Картер-Викерс
15
Поттс
5
Пирсон
24
16
Ри
8
Танниклифф
17
Мпанцу
23
Корник
17
Коллинс
4-5-1
1
Батлэнд
2
Смит
17
Честер
4
Мартинс-Инди
23
Батт
25
Пауэлл
24
Кузинс
10
Инс
6
Клукас
7
Аллен
19
Воукс
8
8
20
МакМанаман
20
МакМанаман
20
Монкур
20
Монкур
22
Коллинс
22
Коллинс
15
Томпсон
15
Томпсон
19
Воукс
19
19
19
Воукс
Остались в запасе
Лутон Таун
Сток Сити
1
Marek Štech
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
22
Эндрю Шайнни
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
17
Адам Дэвис
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
1
Marek Štech
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
22
Эндрю Шайнни
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Лутон Таун - Сток Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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