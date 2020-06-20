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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Престон
Лутон Таун - Престон: обзор матча 20 июня 2020
Лутон Таун
20.06.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 1
Завершен
Престон
87'
К. МакМанаман
52'
С. Синклейр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Престон
90'
+2
Замена
Д. Стокли
️️️️
Д. Джонсон
90'
+1
Замена
Б. Бодин
️️️️
Т. Баркуйзен
ГОЛ! 1:1!
К. МакМанаман
Пас отдал
Д. Бри
87'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
Д. Коллинс
84'
Замена
С. Брэдли
️️️️
М. Пирсон
84'
77'
Замена
D. Fisher
️️️️
P. Gallagher
77'
Замена
Б. Поттс
️️️️
С. Синклейр
Замена
Д. Монкур
️️️️
Г. Ри
75'
Замена
Д. Бри
️️️️
M. Cranie
75'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
I. Brown
75'
65'
Замена
D. Nugent
️️️️
Ш. Магуайр
Желтая карточка
Г. Ри
56'
52'
ГОЛ! 0:1!
С. Синклейр
Пас отдал
Т. Баркуйзен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Престон
1
Деклан Радд
ВР
4
Бен Пирсон
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
29
Jacob Butterfield
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
31
Билли Бодин
ЦФ
35
David Nugent
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
4-4-2
21
Слуга
2
5
Пирсон
15
Поттс
20
Картер-Викерс
17
Мпанцу
8
Танниклифф
24
16
Ри
23
Корник
17
Коллинс
4-5-1
1
Радд
5
Бауэр
6
Дэвис
16
Хьюз
4
Пирсон
7
Синклейр
12
29
Баркуйзен
14
Джонсон
8
Брауне
24
Магуайр
2
14
Бри
14
Бри
2
5
Пирсон
15
Брэдли
15
Брэдли
5
Пирсон
24
20
МакМанаман
20
МакМанаман
24
16
Ри
20
Монкур
20
Монкур
16
Ри
17
Коллинс
14
Хилтон
14
Хилтон
17
Коллинс
12
2
2
12
7
Синклейр
44
Поттс
44
Поттс
7
Синклейр
29
Баркуйзен
31
Бодин
31
Бодин
29
Баркуйзен
24
Магуайр
35
35
24
Магуайр
14
Джонсон
9
Стокли
9
Стокли
14
Джонсон
Остались в запасе
Лутон Таун
Престон
1
Джеймс Ши
ВР
22
Эндрю Шайнни
ЦП
29
Jacob Butterfield
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
22
Эндрю Шайнни
ЦП
29
Jacob Butterfield
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Лутон Таун - Престон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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