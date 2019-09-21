Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Халл Сити
Лутон Таун - Халл Сити: обзор матча 21 сентября 2019
Лутон Таун
21.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
0 : 3
Завершен
Халл Сити
63'
К. Стюарт
87'
К. Гросицки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Халл Сити
89'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
88'
Желтая карточка
К. Гросицки
87'
ГОЛ! 0:2!
К. Гросицки
Пас отдал
Д. Лонг
63'
ГОЛ! 0:1!
К. Стюарт
Пас отдал
Д. Магеннис
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
14
Джеймс Бри
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
8
Райан Танниклифф
ЦП
22
Эндрю Шайнни
АП
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Джек Уилшир
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Лутон Таун
20
Джордж Монкур
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
1-1-2-1
14
Бри
8
Танниклифф
25
Луалуа
22
Шайнни
37
Браун
3-2-2-1
25
Лонг
30
де Вейс
3
Кингсли
6
Стюарт
2
Личай
32
Бурк
36
Ирвин
11
Гросицки
20
Боуэн
Остались в запасе
Лутон Таун
Халл Сити
20
Джордж Монкур
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Джек Уилшир
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
20
Джордж Монкур
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Джек Уилшир
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Лутон Таун - Халл Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
Новости команд
Все
Лутон Таун
Халл Сити
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
2024.09.10 14:23
3
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
2024.05.20 09:57
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+