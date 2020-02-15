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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Лутон Таун
Мидлсбро - Лутон Таун: обзор матча 15 февраля 2020
Мидлсбро
15.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
0 : 1
Завершен
Лутон Таун
17'
Р. Танниклифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Лутон Таун
90'
+6
Желтая карточка
И. Браун
Желтая карточка
Л. Уинг
90'
+6
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Танниклифф
Начало матча
Статистика матча Мидлсбро - Лутон Таун
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
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Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
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21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
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- : -
28.11.2026
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0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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