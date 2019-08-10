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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Лутон Таун
Кардифф - Лутон Таун: обзор матча 10 августа 2019
Кардифф
10.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 1
Завершен
Лутон Таун
52'
Э. Флинт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Лутон Таун
ГОЛ! 1:0!
Э. Флинт
Пас отдал
Д. Мерфи
52'
Желтая карточка
К. Патерсон
45'
+1
Желтая карточка
Д. Мерфи
21'
Начало матча
Статистика матча Кардифф - Лутон Таун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
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5 : 4
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Бернли
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3 : 3
04.11.2026
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Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
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31.10.2026
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27.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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