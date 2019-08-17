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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Вест Бромвич
Лутон Таун - Вест Бромвич: обзор матча 17 августа 2019
Лутон Таун
17.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 2
Завершен
Вест Бромвич
48'
Г. Диангана
51'
Г. Диангана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Вест Бромвич
Желтая карточка
Э. Шайнни
89'
51'
ГОЛ! 0:2!
Г. Диангана
48'
ГОЛ! 0:1!
Г. Диангана
Пас отдал
Ф. Кровинович
Начало матча
Статистика матча Лутон Таун - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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