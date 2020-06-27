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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Лутон Таун
Суонси - Лутон Таун: обзор матча 27 июня 2020
Суонси
27.06.2020, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 1
Завершен
Лутон Таун
72'
Д. Коллинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Лутон Таун
90'
+7
Замена
M. Cranie
️️️️
Д. Поттс
90'
+7
Замена
Д. Хилтон
️️️️
Г. Корник
Желтая карточка
К. Галлахер
89'
Замена
У. Раутледж
️️️️
Б. Кабанго
87'
83'
Желтая карточка
П. Мпанцу
Красная карточка
Д. Гэррик
83'
72'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коллинс
Пас отдал
I. Brown
69'
Замена
Д. Бри
️️️️
E. Lee
59'
Замена
I. Brown
️️️️
J. Butterfield
Замена
G. Byers
️️️️
Д. Фултон
57'
Замена
Д. Гэррик
️️️️
А. Калулу
46'
Желтая карточка
Б. Уилмот
45'
+1
32'
Желтая карточка
Г. Ри
30'
Желтая карточка
J. Butterfield
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
29
Jacob Butterfield
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Суонси
22
Erwin Mulder
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
George Byers
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
4-4-1-1
28
Вудман
21
Бидуэлл
16
Уилмот
5
Кабанго
14
Робертс
6
Гримес
15
Калулу
8
Галлахер
4
Фултон
24
Айю
10
Брюстер
4-3-3
21
Слуга
15
Брэдли
15
Поттс
5
Пирсон
20
Картер-Викерс
17
Мпанцу
16
Ри
29
18
23
Корник
17
Коллинс
4
Фултон
7
7
4
Фултон
5
Кабанго
15
Раутледж
15
Раутледж
5
Кабанго
15
Калулу
22
Гэррик
22
Гэррик
15
Калулу
18
14
Бри
14
Бри
18
15
Поттс
2
2
15
Поттс
29
24
24
29
23
Корник
14
Хилтон
14
Хилтон
23
Корник
Остались в запасе
Суонси
Лутон Таун
22
Erwin Mulder
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
31
Ян Дханда
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
1
Джеймс Ши
ВР
20
Каллум МакМанаман
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
31
Ян Дханда
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
20
Каллум МакМанаман
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Суонси - Лутон Таун
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
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