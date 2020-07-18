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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Лутон Таун
Халл Сити - Лутон Таун: обзор матча 18 июля 2020
Халл Сити
18.07.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
0 : 1
Завершен
Лутон Таун
85'
К. Луалуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Лутон Таун
90'
+8
Замена
П. Киосо
️️️️
M. Cranie
85'
ГОЛ! 0:1!
К. Луалуа
Пас отдал
К. Картер-Викерс
79'
Замена
Д. Монкур
️️️️
E. Lee
Замена
J. Scott
️️️️
Т. Ивс
76'
73'
Желтая карточка
Г. Ри
70'
Замена
К. Луалуа
️️️️
Г. Корник
70'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
Д. Коллинс
Желтая карточка
Л. Лопеш
60'
56'
Желтая карточка
Д. Коллинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Kevin Stewart
ЦП
18
Daniel Batty
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
28
Каллум Джонс
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
14
James Scott
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
20
Каллум МакМанаман
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
3-5-2
13
Ингрэм
17
Тафазолли
2
20
Элдер
10
Хонимэн
6
18
12
22
Лопеш
39
Ивс
9
Магеннис
4-3-3
21
Слуга
15
Поттс
14
Бри
20
Картер-Викерс
15
Брэдли
8
Берри
16
Ри
17
Мпанцу
23
Корник
17
Коллинс
18
39
Ивс
14
14
39
Ивс
30
Киосо
30
Киосо
2
2
18
20
Монкур
20
Монкур
18
17
Коллинс
14
Хилтон
14
Хилтон
17
Коллинс
23
Корник
25
Луалуа
25
Луалуа
23
Корник
Остались в запасе
Халл Сити
Лутон Таун
28
Каллум Джонс
ЦП
25
Джордж Лонг
ВР
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
16
Elliot Bonds
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Главный тренер
Сергей Якирович
1
Джеймс Ши
ВР
20
Каллум МакМанаман
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
28
Каллум Джонс
ЦП
25
Джордж Лонг
ВР
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
16
Elliot Bonds
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
20
Каллум МакМанаман
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Халл Сити - Лутон Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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